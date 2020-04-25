İmam ve hayırseverler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde imam ve hayırseverler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de vatandaşlara ekmek ve gıda yardımında bulunuyor.