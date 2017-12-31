İMES OSB’den Karaosmanoğlu’na teşekkür

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, iş ve reel sektörün temsilcileriyle olan buluşmalarına Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Tokkan, Üye Süleyman Akar ile Bölge Müdürü Musa Turan ile devam etti. Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyacı olan caminin ve çevre düzenlemelerine verdiği destekler için İMES Başkanı Küçükay ve beraberinde ki heyet, Karaosmanoğlu teşekkür etti.

“BİZLERİN DE DESTEKLERİYLE ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ GİDERİLECEK”

Çalışan sayısı 8 binlere ulaşan Organize Sanayi Bölgemizde bu nüfusa hizmet edecek bir camimizin olmayışı bir eksiklikti diyen Başkan Karaosmanoğlu, “İşinde gücünde olan bu kadar çalışan kardeşimiz ibadetini nerede yapacak sorusunu sorduk, OSB yöneticilerimizle çözüm aradık. Öngörülere göre burada çalışan sayımız üç dört yıla kadar 15 bini bulacaktır. Yapılacak 4 bin 500 kişi kapasiteli bu camimiz inşallah sanayicilerimizin, derneğimizin ve bizlerin de destekleriyle önemli bir ihtiyacı giderecek” dedi.

“ÇALIŞAN KARDEŞLERİME SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLİYORUM”

Görüşmede yapılacak cami projesiyle alakalı bilgi de veren Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay’da, “Kapalı alanı 3 bin metrekare olan avlusu, şadırvanı, imam ve müezzini için konuk evi de bulunacak olan camimiz çalışan kardeşlerimizin ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapmasına imkân sağlayacak” şeklinde konuştu. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, “Büyükşehir Belediyesi olarak üreten ve yatırım yapan tüm kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çalışanlarımızın hizmetindeyiz. Bizim için halkımızın hizmetinde olmak, güçlü Türkiye’nin oluşmasında katkı veren her kesin yanında olmak büyük bir görevdir. İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kuruluna ve tüm o bölgede çalışan kardeşlerime sağlıklı bir ömür diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.