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İmh Yaz Okulu 3 Temmuz’da başlıyor

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından 3 Temmuz-4 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Okulu’na kayıtlar devam ediyor.

İmh Yaz Okulu 3 Temmuz'da başlıyor

29 Haziran 2017 Perşembe 13:54

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi Eğitim Komisyonu’nun 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlatacağı Yaz Okulu’na kayıtlar sürüyor. Öğrenciler yaz okulunda Kur’an’ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve siyer programlarının yanı sıra yüzme, futbol, voleybol, masa tenisi, futsal, takı tasarımı gibi aktiviteler gerçekleştirebilecek. Gebze İMH eğitim komisyonu yetkilileri, kayıtların kontenjanla sınırlı olduğunu belirterek, öğrenci velilerinden kayıtlarını en kısa sürede yapmalarını istedi.

DEĞERLER EĞİTİMİ İLE SPOR, SANAT VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER BİR ARADA

Gebze İMH’nin uzman eğitimci ve öğretmenleri tarafından temel dini bilgilerin verileceği yaz okulunda çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine uygun sportif ve sanatsal etkinlikler de yer alacak. Yaz okuluna devam eden öğrenciler, yüzmeden futbola, satrançtan resim ve takı tasarıma kadar yetenek ve ilgilerine uygun spor ve sanat dallarında eğitim alacak.

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen veliler 0 536 634 90 74 No’lu telefondan Bahri Kılıç ile irtibat kurabilecek.

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