İMO heyetinden MARTEK’e ziyaret
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulu üyeleri MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur’a makamında ziyaret gerçekleştirdi.
MARTEK’in çalışmaları hakkında istişarede bulunuldu. MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı Okur ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken MARTEK’in hizmetlerinden bahsetti. Okur, Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
MARTEK ile ortak çalışmalar içerisinde olmayı amaçladıklarını belirten Başkan Ok ise birlik ve beraberlik duygusunun önemine değinerek; “Bizleri en iyi şekilde ağırlayan sayın Okur ve özel kalem müdürü Kemal Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyor görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.