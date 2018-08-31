İMO heyetinden MARTEK’e ziyaret

Ok ve beraberindeki heyet geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin en önemli teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan ‘TÜBİTAK/MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirilen Mehmet Ali Okur’u ve Özel Kalem Müdürü Kemal Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler, çalışmalarında başarılar dilediler.



MARTEK’in çalışmaları hakkında istişarede bulunuldu. MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı Okur ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken MARTEK’in hizmetlerinden bahsetti. Okur, Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.



MARTEK ile ortak çalışmalar içerisinde olmayı amaçladıklarını belirten Başkan Ok ise birlik ve beraberlik duygusunun önemine değinerek; “Bizleri en iyi şekilde ağırlayan sayın Okur ve özel kalem müdürü Kemal Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyor görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.



