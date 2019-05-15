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İMO Kocaeli'den Basın Açıklaması

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen istinat duvarının çökmesi ilgili basın açıklaması yapıldı.

İMO Kocaeli'den Basın Açıklaması

15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:12

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14.05.2019 tarihinde İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Bahçeşehir Sitesi’ne ait istinat duvarında meydana gelen göçükte istinat duvarının altında kalan araçta 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralı kurtarıldı.

Son 3 ayda 8 farklı noktada yaşanan istinat duvarı çökmesi her zaman her yerde dile getirdiğimiz etkin ve yetkin mühendis gerçeğini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bilime ve mühendisliğe gereken önem verilerek bu ve benzeri olayların yaşanmamasını temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza ise acil şifalar diliyoruz.
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