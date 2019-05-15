İMO Kocaeli'den Basın Açıklaması
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen istinat duvarının çökmesi ilgili basın açıklaması yapıldı.
Son 3 ayda 8 farklı noktada yaşanan istinat duvarı çökmesi her zaman her yerde dile getirdiğimiz etkin ve yetkin mühendis gerçeğini ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bilime ve mühendisliğe gereken önem verilerek bu ve benzeri olayların yaşanmamasını temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza ise acil şifalar diliyoruz.