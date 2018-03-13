İMO Yönetimi, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yeni yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ettiler.

13 Mart 2018 Salı 11:10