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İMO Yönetimi, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yeni yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ettiler.

İMO Yönetimi, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

13 Mart 2018 Salı 11:10

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile yeniden Şube Başkanı seçilen Tolga Ok’a yönetim kurulu üyeleri Doç Dr. Utkan Mutman, Nevzat İlker Ural, Tuncay Arıcan, Cihan Bahadır Yaşar, Halil İbrahim Uzunoğlu, Ayşen Kaya, Emrah Ayhan, Volkan Gümüş, Ömer Faruk Balamir ve Remzi Aydın eşlik etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hüseyin Aksoy sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının şehrimize artı değer katacağını belirtti. Ok, İnşaat Mühendisleri Odası olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Hüseyin Aksoy’a bilgi verdi ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Vali Aksoy ise İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
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