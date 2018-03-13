İMO Yönetimi, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile yeniden Şube Başkanı seçilen Tolga Ok’a yönetim kurulu üyeleri Doç Dr. Utkan Mutman, Nevzat İlker Ural, Tuncay Arıcan, Cihan Bahadır Yaşar, Halil İbrahim Uzunoğlu, Ayşen Kaya, Emrah Ayhan, Volkan Gümüş, Ömer Faruk Balamir ve Remzi Aydın eşlik etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hüseyin Aksoy sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının şehrimize artı değer katacağını belirtti. Ok, İnşaat Mühendisleri Odası olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Hüseyin Aksoy’a bilgi verdi ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.
Vali Aksoy ise İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.