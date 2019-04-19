İMO’da Kamu İhale Kanunu Eğitimi
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından 'Kamu İhale Kanunu eğitimi verildi.
verildi. Ayhan, eğitim seminerinde katılımcılara, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, temel ilkeler, yaklaşık maliyet, ihale usulleri, şartnameler, ihale yasakları, itiraz ve şikayet süreçleri gibi çeşitli konuları aktardı.
Üyelerine yönelik çalışmalar yapmayı önemsediklerini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut; ihalelerde sorun çıkmaması için firmaların mevzuata hakim olmaları gerektiği için bu semineri düzenlediklerini belirtti.
SON DERECE VERİMLİ GEÇTİ
Son derece verimli geçen eğitimden oldukça memnun ayrılan katılımcılar İnşaat Mühendisleri Odası’na ve eğitmen Hüseyin Ayhan’a teşekkür ettiler.