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İMO'da Laboratuvar Numune Toplama Eğitimi

Kocaeli İMO'da "Laboratuvar Numune Toplama Elemanı” eğitimi verildi.

İMO'da Laboratuvar Numune Toplama Eğitimi

27 Mart 2019 Çarşamba 14:58

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi geçtiğimiz pazar günü İMO Eğitim Salonu’nda “Laboratuvar Numune Toplama Elemanı Eğitimi” düzenledi. Eğitim Şube Sekreteri İnşaat Mühendisi Berkay Güngör tarafından verildi.

13.06.2018 tarih ve 30450 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre ÇBS Yapı Denetim Laboratuvarlarında çalışan veya çalışacak olan personelin ilgili standartlar ile çevre ve şehircilik bakanlığı mevzuatları doğrultusunda eğitilmesinin amaçlandığını belirten Güngör, eğitime ilk olarak numune alma çeşitlerini, numune alma işlemini ve numune almada kullanılan benzeri kapların ve malzemelerin neler olduğu konusuyla başladı. Daha sonra numunelerin nakliyesi, taşınması ve bakımının nasıl yapılması gerektiği konusunu bilgisayar sunumuyla katılımcılara aktardı.

KATILIMCILAR EBİS HAKKINDA DA BİLGİ SAHİBİ OLDULAR

Konuşmasında "Çipli Beton" olarak adlandırılan Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) hakkında da bilgi veren Berkay Güngör, EBİS ile Yapı Denetim mevzuatına göre şantiyelerde alınan beton numunelerinin içerisine çip konularak betonun uygunluğunun dijital olarak izlenmeye başlandığını da belirtti. Güngör; “Numune alma işleminden sonra çipli numune laboratuvarda özel geliştirilmiş beton test preslerinde analize tabi tutulmakta ve otomatik olarak raporlanmaktadır. Bakanlık bu sisteme geçiş amacını yapı denetim laboratuvarlarınca uygulamalarda yapılabilen hata, kayıp ve hileleri engellemek olarak belirtmektedir" dedi.

Eğitim seminerinin ilerleyen saatleri katılımcılar ile Güngör arasında soru-cevap şeklinde devam etti.
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