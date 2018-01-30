Özkale, “Proje Yönetimi” sunumunda “Proje nedir? Kısa tarihçe, proje başlatma/teklif hazırlama, proje yönetimi plânlaması, gerçekleştirme, kontrol ve izleme, kapatma, uygulama örnekleri gibi proje yönetiminin ne olduğu ve doğru olarak nasıl yapılması gerektiği konularında katılımcıları bilgilendirdi ve sonrasında katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtladı.Şube Başkanı Tolga Ok ve seminere katılan inşaat mühendisleri vermiş olduğu eğitimden dolayı Celal Özkale’ye teşekkür ettiler.
İMO’da Proje Yönetimi Semineri
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından “Proje Yönetimi” konulu seminer düzenlendi.
Özkale, “Proje Yönetimi” sunumunda “Proje nedir? Kısa tarihçe, proje başlatma/teklif hazırlama, proje yönetimi plânlaması, gerçekleştirme, kontrol ve izleme, kapatma, uygulama örnekleri gibi proje yönetiminin ne olduğu ve doğru olarak nasıl yapılması gerektiği konularında katılımcıları bilgilendirdi ve sonrasında katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtladı.Şube Başkanı Tolga Ok ve seminere katılan inşaat mühendisleri vermiş olduğu eğitimden dolayı Celal Özkale’ye teşekkür ettiler.