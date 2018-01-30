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İMO’da Proje Yönetimi Semineri

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından “Proje Yönetimi” konulu seminer düzenlendi.

İMO'da Proje Yönetimi Semineri

30 Ocak 2018 Salı 10:36

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube’nin düzenlediği “Proje Yönetimi” konulu seminer hafta sonu odanın eğitim salonunda gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve Şubenin eğitimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç Dr. Utkan Mutman tarafından organize edilen inşaat mühendislerine yönelik seminerde konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Endüstri Mühendisi Yar. Doç. Dr. Celal Özkale katıldı.

Özkale, “Proje Yönetimi” sunumunda “Proje nedir? Kısa tarihçe, proje başlatma/teklif hazırlama, proje yönetimi plânlaması, gerçekleştirme, kontrol ve izleme, kapatma, uygulama örnekleri gibi proje yönetiminin ne olduğu ve doğru olarak nasıl yapılması gerektiği konularında katılımcıları bilgilendirdi ve sonrasında katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtladı.Şube Başkanı Tolga Ok ve seminere katılan inşaat mühendisleri vermiş olduğu eğitimden dolayı Celal Özkale’ye teşekkür ettiler.
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