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İMO'dan Vali Aksoy’a Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi valiler kararnamesi ile Diyarbakır`dan Kocaeli Valiliğine atanan Vali Hüseyin AKSOY`u makamında ziyaret ederek `hayırlı olsun` dileklerinde bulundu.

İMO'dan Vali Aksoy'a Ziyaret

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:58

Kocaeli Valiliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy`a İnşaat Mühendisleri Odası yönetimi olarak hayırlı olsun dileklerinde bulunmak amacıyla ziyaret ettiklerini belirten Başkan Tolga Ok, “Öncelikle yeni görev yerinizde başarılar diliyorum. Sayın Valimiz ile birlikte Kocaeli’ye hizmet etmekten onur duyacağız. Ayrıca samimi karşılamalarından dolayı da kendilerine teşekkür ederim.” dedi.



Vali Aksoy, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetimine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve
nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Ok ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Vali Hüseyin Aksoy’a, hayırlı olsun temennisinde bulunarak günün anısına inşaat mühendisliğinin simgesi olan üzerinde Vali Aksoy’un isminin yer yazılı olduğu Baret takdim ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.
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