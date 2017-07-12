İMO'dan Vali Aksoy’a Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi valiler kararnamesi ile Diyarbakır`dan Kocaeli Valiliğine atanan Vali Hüseyin AKSOY`u makamında ziyaret ederek `hayırlı olsun` dileklerinde bulundu.

Kocaeli Valiliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy`a İnşaat

Mühendisleri Odası yönetimi olarak hayırlı olsun dileklerinde

bulunmak amacıyla ziyaret ettiklerini belirten Başkan Tolga Ok,

“Öncelikle yeni görev yerinizde başarılar diliyorum. Sayın Valimiz ile

birlikte Kocaeli’ye hizmet etmekten onur duyacağız. Ayrıca samimi

karşılamalarından dolayı da kendilerine teşekkür ederim.” dedi.

Vali Aksoy, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve

yönetimine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve



nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Ok ve yönetim kurulu üyeleri Sayın

Vali Hüseyin Aksoy’a, hayırlı olsun temennisinde bulunarak günün anısına

inşaat mühendisliğinin simgesi olan üzerinde Vali Aksoy’un isminin yer

yazılı olduğu Baret takdim ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.