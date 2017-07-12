İMO'dan Vali Aksoy’a Ziyaret
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi valiler kararnamesi ile Diyarbakır`dan Kocaeli Valiliğine atanan Vali Hüseyin AKSOY`u makamında ziyaret ederek `hayırlı olsun` dileklerinde bulundu.
Vali Aksoy, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetimine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve
nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Ok ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Vali Hüseyin Aksoy’a, hayırlı olsun temennisinde bulunarak günün anısına inşaat mühendisliğinin simgesi olan üzerinde Vali Aksoy’un isminin yer yazılı olduğu Baret takdim ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.