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İMO’dan Veda Ziyareti

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimi, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görevini uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdüren Mehmet Ersan Aytaç’ın, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atanmasından dolayı kendisine veda ziyaretinde bulundular.

İMO'dan Veda Ziyareti

29 Aralık 2018 Cumartesi 07:43

Ziyarette Başkan Bulut’a Şube Sekreter Üye Tuncay Arıcan, Şube Sayman Üye Volkan Gümüş, Ömer Faruk Balamir, Nevzat İlker Ural, Fatih Yazıcı, Ali Alp Arslan, eski İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, Şube Sekreteri Berkay Güngör ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görevli inşaat mühendisleri de eşlik etti.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevindeyken Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atanan Aytaç’ın ilimize önemli katkılar sunduğunu bu zamana kadar ilimize sağlamış olduğu değerli katkılardan dolayı kendisine teşekkür eden İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, Aytaç’ın Bursa’da da önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti.

GÖNÜLLERİMİZDE GÜZEL BİR YER EDİNDİ

Bulut, “Aynı zamanda şubemizin üyesi olan meslektaşımız Mehmet bey bizim gönüllerimizde güzel bir yer edindi. Şube olarak bundan sonra da kendileriyle işbirliği içinde olmaktan memnun olacağız. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Aytaç, Başkan Bulut’a, yönetimine ve görev süresince çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek herkesten helallik istedi.
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