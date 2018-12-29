İMO’dan Veda Ziyareti İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimi, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görevini uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdüren Mehmet Ersan Aytaç’ın, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atanmasından dolayı kendisine veda ziyaretinde bulundular.

29 Aralık 2018 Cumartesi 07:43