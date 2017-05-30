İMO'dan Yapı Fuarına Gezi
İMO, Üyelerini Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı’nda Buluşturdu
İstanbul’da her yıl gerçekleşen Uluslararası Yapı Fuarı’nın 40. cısı bu yıl gerçekleşti. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan fuara her yıl olduğu gibi bu yılda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube üyeleri ve mesleğe ilk adımlarını atmak üzere olan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri gezi ve inceleme amaçlı katılımda bulundu.İnşaat Sektörüne Ait En Yeni Ve En Gösterişli Ürünlerin Sergilendiği Stantlar Oldukça Beğenildi.
Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce firmanın en yeni ürünleriyle boy gösterdiği fuarı gezen mühendisler, sektördeki gelişmeleri yakından takip etti. Fuar Alanı içerisinde firmaların malzeme tanıtımları için kurmuş oldukları stantları tek tek gezen katılımcılar firma yetkilileri tarafından bilgilendirildiler.
Türkiye’nin en önemli yapı fuarından olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını söyleyen mühendisler, bu tür gezilerin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu söylerken geziyi düzenleyen İMO Kocaeli Şubesi’ne teşekkür etti.
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, "Sektörün en büyük ve en yoğun katılımının gerçekleştiği ve adeta kalbinin attığı bu
fuar 40 yıldır büyük ilgi görüyor. Üyelerimizden gelen talepler üzerine yaptığımız bu fuar gezilerinin faydalarını Kocaeli’nin her yerinde göreceğiz. Gezi, yapı alanında dünyada ve Türkiye`de meydana gelen gelişmeleri takip etmek amacıyla düzenlendi. Yerli ve yabancı birçok sektör bileşeni firmanın katıldığı fuarda inşaat sektöründe kullanılan yapı malzemeleri ve yapım teknolojilerindeki yenilikler üyelere tanıtıldı. Her zaman olduğu gibi bu fuar gezisi ile de üyelerinin ve ilgililerin yapı sektöründeki son gelişmeleri, trendleri, fırsatları yakından takip etmesini ve firma temsilcileri ile görüşülmesine imkan sağlamayı amaçladık" dedi.