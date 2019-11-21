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İmzalar GTÜ - KOSGEB iş birliğine atıldı

Sanayi ile iş birliğine önem veren ve sürekli atılımlar gerçekleştiren Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), bu kapsamda son olarak KOSGEB ile ‘Ar-Ge ve İnovasyon İş Birliği’ protokolü imzaladı.

İmzalar GTÜ - KOSGEB iş birliğine atıldı

21 Kasım 2019 Perşembe 09:43

GTÜ ile KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İş Birliği Protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un imzaladığı protokol, iki kurum arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

İş birliği kapsamında KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama destek programlarında projeleri değerlendiren kurulda GTÜ’den akademisyenler de yer alacak.

Rektör Prof. Dr. Aslan, protokolün iki kuruma da hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, ev sahipliğinden dolayı Uzkurt’a teşekkür etti. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt, Rektör Aslan’ın hem ziyaretinden hem de imzalanan bu protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KOSGEB ile Gebze Teknik Üniversitesi arasındaki bağı daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.

İmzalanan protokol, KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama destek programlarında projeleri değerlendiren kurulların oluşumunu kapsıyor. Buna göre, oluşturulacak kurullarda Gebze Teknik Üniversitesi’nden ve KOSGEB’ten ve 3’er üye belirlenecek. Bu üyeler, bu iki destek programına başvuran projeleri değerlendirecek.

    
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