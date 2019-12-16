İndirimli Kocaelikart vize işlemlerinizi yaptırmayı unutmayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Şefliğince düzenlenen indirimli öğrenci ve öğretmen seyahat kartları için vize uyarısı geldi. Büyükşehir Belediyesi, indirimli öğrenci ve öğretmen seyahat kartları için vize işlemleri devam ediyor. 1 Ocak 2020 tarihine kadar vize işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenci ve öğretmenler indirimden yararlanamayacak.

DOLUM CİHAZLARINDAN VİZE İŞLEMİ

Öğrenci ve öğretmenlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen indirimden yararlanabilmesi için Kocaelikart’larını 1 Ocak 2020 tarihine kadar vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İndirimli öğrenci ve öğretmen seyahat kartları için vize işlemlerini il genelindeki tüm Kocaelikart otomatik dolum cihazları ve dolum noktalarından bakiye yüklemesi esnasında belge ibraz etmeden otomatik olarak yapılabilecek.

SON TARİH 1 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ

Kredi Kartı ile bakiye yükleyen öğrenci ve öğretmenler ise kartlarının vize işlemlerini Kocaelikart bayilerinden veya otomatik dolum cihazlarından yapabilecek. Ayrıca indirimli öğrenci ve öğretmen seyahat kartlarının vize işlemleri Kentkart dolum bayileri tarafından bakiye dolumu esnasında otomatik olarak da yapılabilecek. 1 Ocak 2020 tarihine kadar vize edilmeyen öğrenci ve öğrenci seyahat kartları, tam kart tipine dönüştürülecek.

VİZE SORUMLULUĞU ŞAHISLARDA

Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca yapılan bir diğer önemli açıklamada ise; Öğrenci ve öğretmen seyahat kartları vize işlemlerinin ücretsiz olduğu, hiç bir bayinin vize işlemleri sırasında ücret talep etmeyeceği ifade edildi. Her hangi bir sebeple otomatik vize işlemi yapılamayan kartlarda vize işlemini yaptırmanın kart sahibinin sorumluluğunda olduğu, vizesi yapılmadığı gerekçesi ile tam ücret ödenen kartlardan idare olarak sorumlu olunmadığı, tüm sorumlulukların kart sahiplerinde olduğu bildirildi.​