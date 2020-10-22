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İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimi Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.

İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a Ziyaret

22 Ekim 2020 Perşembe 15:55

 
İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin kendini tanıttığı ziyarette,
Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz’a görevlerinde başarı temennisinde
bulunuldu. Ziyarette, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı
Kahraman Bulut’a Şube Sayman Üye Nevzat İlker Ural, yönetim kurulu
üyeleri Şerafettin Vural, Ünal Ekşi, Ömer Semih Yurt ve İsmail Yaruk
eşlik etti.

Kocaeli Valiliği görevine atanan Vali Yavuz'u İnşaat Mühendisleri Odası
yönetimi olarak hayırlı olsun dileklerinde bulunmak amacıyla ziyaret
ettiklerini belirten Başkan Bulut, "Sayın valimize öncelikle yeni görev
yerinde başarılar diliyor, Kocaeli ve ülkemiz için hayırlı olmasını
temenni ediyorum” dedi.

GÖREVİMİZİ EN İYİ VE TİTİZ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ
İnşaat Mühendisleri Odası’nın çalışmalarının anlatıldığı ziyarette,
bilgi veren Başkan Bulut, mesleki sorunların çözümünün yanı sıra,
kentsel sorunların çözümü içinde yoğun mesai harcadıklarını belirtti.
Kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve etkileşim halinde
olduklarını söyleyen Bulut, görevlerini en iyi ve titiz bir şekilde
yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bulut, “Sayın Valimiz ile
birlikte Kocaeli’ye hizmet etmekten onur duyacağız" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut ziyaretin anısına Vali
Yavuz’a baret hediye etti. Vali Yavuz, ziyaretlerinden dolayı İnşaat
Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, iyi
dilek ve temennilerle sona erdi.
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