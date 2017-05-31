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İnşaat Sektöründe Demir Krizi Büyüyor

Son aylarda aşırı fiyatlanan demir ürünleri inşaatçıları zor durumda bıraktı. Söz konusu sorunun inşaat çalışmalarını sekteye uğratmasından tedirgin olan sektör temsilcileri, demirin KDV’sinin %18’den %9’a indirilmesini talep ediyor.

İnşaat Sektöründe Demir Krizi Büyüyor

31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:45

Ekonominin lokomotif sektörü olan, üretimi ile 200 kadar sektöre iş olanağı oluşturan inşaatta, son aylarda aşırı fiyatlanan demir ürününün yatırımları durma noktasına getirdiği belirtiliyor. Ne pahasına olursa olsun demir fiyatlarını düşürmeye ve kolay bulunmasına yönelik tedbirin
almasını isteyen sektör temsilcileri, demirin KDV’sinin %18’den %9’a indirilmesini talep ettiklerini belirttiler. Sektör, 9 Haziran 2017'ye kadar demir fiyatlarında aşağı yönde somut iyileşme beklentisi oluşmaması halinde işlerin "paydos" edilme riskine dikkat çekiyor.

İnşaat sektörü temsilcileri, son aylarda demir fiyatlarındaki %25 seviyesindeki manipülatif artışların inşaat faaliyetlerini sekteye uğratacağını ifade ediyor. Hızla bir çözüm yolu bulunmaması halinde sektörde işlerin paydos olacağını dile getiren sektör temsilcileri, Türkiye’nin demir üretiminde dünyada ilk 5 arasında olmasına karşın, belirli kesimlerin kumpası nedeniyle demir kıtlığının oluşturulduğuna ve fiyatlarının da manipülatif şekilde yükseltildiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda son 4 ayda demirin kilogram fiyatının bin 600 liradan 2 bin 250 liraya yükseldiği belirtiliyor.

İnşat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, Müteahhitler fiyat artışından ve istedikleri tür ve miktarda ürün bulamamaktan şikayetçi. Türkiye’nin dünyada demir üreticisi olarak ilk 5’e girmesine rağmen, yaşanan demir kıtlığına, demir fiyatlarındaki aşırı yükselişe, “adeta karaborsaya düşmesine” anlam veremediklerini ifade etti.
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