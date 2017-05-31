İnşaat Sektöründe Demir Krizi Büyüyor Son aylarda aşırı fiyatlanan demir ürünleri inşaatçıları zor durumda bıraktı. Söz konusu sorunun inşaat çalışmalarını sekteye uğratmasından tedirgin olan sektör temsilcileri, demirin KDV’sinin %18’den %9’a indirilmesini talep ediyor.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:45