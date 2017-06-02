İnşaata kaçan topu almak isterken hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre olay Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 756 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Furkan Kalafat(11) arkadaşları ile birlikte evlerinin önünde bulunan sokakta top oynuyordu. Top oynadıkları sırada, topları inşaatın içine kaçtı. Küçük çocuk, çevre güvenliği alınmadığı iddia edilen inşaata girerek topu almak istedi. Topu aldıktan sonra inşaattan geri çıkmak isteyen Furkan Kalafat, ucu kalastan çıkan büyük çiviye bastı ve çivi ayağına saplandı. Ayağına çivi saplanan çocuk acı içinde yerde kalırken arkadaşları hemen ailesine haber verdi. Çocuklarını hareket edemez halde gören aile hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrikli testere yardımıyla üzerinde çivi bulunan kalası kesti ve ayağına çivi saplanana çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Acı çeken çocuk ayağına saplanan kalas üzerinde ki çivi ile birlikte dikkatlice ambulansa taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Kalafat tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay anında yanında Furkan Kalafat'ın yanında bulunan ve olayı anlatan çocuklar, “Topu attı. Top inşaatın alt tarafına kaçtı. Topu almaya çalışırken düştü ayağına çivi battı diğer taraftan çıktı. Ayağına çivi batında ailesine haber verdik” dediler.

Öte yandan inşaattın yapıldığı alanda “Önce Can Güvenliği”, “Dikkat Çivili Alan” yazılı tabelaların asılı olduğu görülürken mahalle sakinleri inşaatın çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için şikayetçi olduklarını söylediler.