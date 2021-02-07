İnsan Hakları Konulu Toplantıda Konuştum

"İdare ile vatandaş arasındaki bütün mevzular mahkemelere konu olacak türde değil. Bazı konular mahkemeye gitmeden, aradaki bir görüşme mekanizmasıyla çözülebilir. Ombudsmanlık müessesesi de idare ile halk arasında yargıya gitmesine gerek olmadan çözülebilecek konuları işleyebiliyor. Bu nedenle ombudsmanlık müessesesiyle yargının iş yükü azalacak, hem de idare daha iyi bir denetim mekanizmasına kavuşmuş olacak."