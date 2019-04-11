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“İnsan Odaklı Hizmetler Üreteceğiz”

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde %54,56 oy oranı ile Çayırova’da rekor kırarak Belediye Başkanlığına seçilen ve aynı zamanda Türkiye’de ilk mazbatasını alan Belediye Başkanı olan Bünyamin Çiftçi, yoğun geçen tebrikleşme programlarında Çayırova’lılar ve bürokratlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

'İnsan Odaklı Hizmetler Üreteceğiz”

11 Nisan 2019 Perşembe 16:02

Vatandaşların yoğun tebrik ziyaretlerine samimiyetle cevap vererek, hem kaynaşmayı hem de karşılıklı fikir alışverişini sürdüren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hafta içi her gün belirli saatlerde ilçe ve bölge protokolüyle de bir araya geliyor. İlçe protokolünden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından vatandaşlara kadar her kesimden ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hayırlı olsun dileklerini kabul ederken, aynı zamanda vatandaşların taleplerini de dinlemeye gayret ediyor.

Çiftçi, “Değer Üreten Bir Çayırova”

Vatandaşlarla birlikte gün içerisinde kendisini ziyarete gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, YSK Müdürü Eşref Soysal, eski Kocaeli milletvekili Eyüp Ayar, AK Parti eski il başkanı Mahmut Civelek, basın mensupları, dernek başkanları ve yönetimleri ile vatandaşlara teşekkürlerini ileten başkan Çiftçi, başkanlık makamında gerçekleşen tebrikleşmede Çayırova için gelecek planlarını da anlattı.



İnsan odaklı hizmetler üreterek Gönül Belediyeciliğiyle projeleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, değer üreten bir Çayırova’yı inşa edeceklerini söyledi. İlçenin değişim ve dönüşümünde şehir planlamasını en iyi şekilde uygulayacaklarını vurgulayan Çiftçi, “31 Mart seçimlerinin ardından görevi devraldık. Bizim hedefimiz halkımızın bize tevdi etmiş olduğu bu görevde en iyi şekilde ve şeffaf bir düzende yatırımlarımızı gerçekleştirmek. %54,56’lık rekor oy oranının karşılığını ilçemizin tüm mahallelerinde yerinde hizmetlerle vermek istiyoruz. Bu anlamda belediyemizde gerekli düzenlemeleri hızlı bir şekilde yürütüyoruz.” dedi.



Ayrıca İlçe Seçim Kurulu Başkanı Eşref Soysal’la olan görüşmesinde önemli bir noktayı da ele alan başkan Çiftçi, seçimlerin ardından Türkiye’de ilk mazbatasını alan belediye başkanı olmanın gururunu da yaşadıklarını söyledi.

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