“İnsanımızı Kültür Emperyalizminin Yanında Değil, Fetih Ruhunun Yanında Durmaya Çağırıyoruz.

Miladi takvimle 2020 yılını birkaç gün sonra geride bırakacağız ancak unutmamamız gereken olaylar var. Biz birbiri ardına gelen gündüz ve gecelerin her insan için iyiden, doğrudan, faydalıdan, haktan ve adaletten yana olmak için bir imkân olduğuna inanıyoruz. Yine biz iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğuna inanıyoruz. Her yeni gün yaptığımız iyiliklere, güzelliklere, faydalı ve doğru işlere daha fazlasını katma imkânımız var ve biz ulaştığımız zaman nimetinin bu yönde kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Suriye’de iç savaş onuncu yılını bitirmek üzere. Filistin toprakları 70 yılı aşkındır işgalci İsrail tarafından işgal altında. Yemen’de acımasız bir iç savaş devam ediyor, sadece bombalar değil açlık ve salgınlarda binlerce çocuğun ölüm nedeni. Libya’da sular durulmuş değil. Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskılar gün geçtikçe artarak devam ediyor. Nijerya’dan Somali’ye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşalmış, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşıyor. Diğer taraftan 7 milyar 600 milyon insanın yaşadığı bu gezegenimizde her 5 saniyede bir 1 çocuk açlık nedeniyle ölüyor. Her 4 saniyede 1 bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor. Son 5 yıl içerisinde on binlerce insan Akdeniz’i aşmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Avrupa’ya ulaşan çocuklardan on binlercesi kayıp, kendilerine ulaşılamıyor. Her gece 800 milyondan fazla insan aç yatıyor. Yaklaşık 1 buçuk milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.