“İnsanımızı Kültür Emperyalizminin Yanında Değil, Fetih Ruhunun Yanında Durmaya Çağırıyoruz.

“İnsanlığın Manzarası Yüreklere Elem Veriyor”

Miladi takvimle 2020 yılını birkaç gün sonra geride bırakacağız ancak unutmamamız gereken olaylar var. Biz birbiri ardına gelen gündüz ve gecelerin her insan için iyiden, doğrudan, faydalıdan, haktan ve adaletten yana olmak için bir imkân olduğuna inanıyoruz. Yine biz iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğuna inanıyoruz. Her yeni gün yaptığımız iyiliklere, güzelliklere, faydalı ve doğru işlere daha fazlasını katma imkânımız var ve biz ulaştığımız zaman nimetinin bu yönde kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Suriye’de iç savaş onuncu yılını bitirmek üzere. Filistin toprakları 70 yılı aşkındır işgalci İsrail tarafından işgal altında. Yemen’de acımasız bir iç savaş devam ediyor, sadece bombalar değil açlık ve salgınlarda binlerce çocuğun ölüm nedeni. Libya’da sular durulmuş değil. Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskılar gün geçtikçe artarak devam ediyor. Nijerya’dan Somali’ye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşalmış, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşıyor. Diğer taraftan 7 milyar 600 milyon insanın yaşadığı bu gezegenimizde her 5 saniyede bir 1 çocuk açlık nedeniyle ölüyor. Her 4 saniyede 1 bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor. Son 5 yıl içerisinde on binlerce insan Akdeniz’i aşmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Avrupa’ya ulaşan çocuklardan on binlercesi kayıp, kendilerine ulaşılamıyor. Her gece 800 milyondan fazla insan aç yatıyor. Yaklaşık 1 buçuk milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

“Emperyalizmin Renkli Işıkları Gözleri Boyamanın Derdinde”

Emperyalist güçler tüm bunlar olurken hem kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekillerde uyutup uyuşturarak kitleleri duyarsızlaştırıyorlar ve hakikati örtbas ediyorlar. Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalizm eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyuyor ve farklı uğraşlarla insanların gerçeklerden uzaklaştırılması adına her yıl olduğu gibi bu yılda farklı kutlamalar ile insanlığı etkisi altına almaya devam ediyor.

“Fetih Kutlamasını Bu Yıl Online Yapacağız”

Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık gecesinde yüzlerce noktada Mekke’nin Fethi Programını yıllardır düzenliyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz şu günlerde Mekke’nin Fethi’ni her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm Dünya’daki hanelerde kutlamak adına online olarak düzenliyoruz.

“Fetih Ruhunu Kuşanmanın Derdindeyiz”

Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam’a açılmasıdır.

Fetih, küfrün karanlığının Kelam-ı Kadim’in berraklığıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Fetih; insanın, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih insan olmanın, halife kılınmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir.

Fetih sadece hakkın hâkimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu değil; bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir. Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz.

“Davetimiz Herkesedir”