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“İnsanımızı Kültür Emperyalizminin Yanında Değil, Fetih Ruhunun Yanında Durmaya Çağırıyoruz.

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, Mekke’nin Fethinin yıldönümü sebebiyle açıklamalarda bulundu. Açıklamasında insanlık aleminin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine değinen Halıcı; fethin, zulüm düzeninden adil düzene geçme çabası olduğunun altını çizdi. Fetih ruhunu diri tutmanın önemine de vurgu yapan Halıcı’nın açıklaması şöyle:

'İnsanımızı Kültür Emperyalizminin Yanında Değil, Fetih Ruhunun Yanında Durmaya Çağırıyoruz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 10:53


“İnsanlığın Manzarası Yüreklere Elem Veriyor 

Miladi takvimle 2020 yılını birkaç gün sonra geride bırakacağız ancak unutmamamız gereken olaylar var. Biz birbiri ardına gelen gündüz ve gecelerin her insan için iyiden, doğrudan, faydalıdan, haktan ve adaletten yana olmak için bir imkân olduğuna inanıyoruz. Yine biz iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğuna inanıyoruz. Her yeni gün yaptığımız iyiliklere, güzelliklere, faydalı ve doğru işlere daha fazlasını katma imkânımız var ve biz ulaştığımız zaman nimetinin bu yönde kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Suriyede iç savaş onuncu yılını bitirmek üzere. Filistin toprakları 70 yılı aşkındır işgalci İsrail tarafından işgal altında. Yemende acımasız bir iç savaş devam ediyor, sadece bombalar değil açlık ve salgınlarda binlerce çocuğun ölüm nedeni. Libyada sular durulmuş değil. Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskılar gün geçtikçe artarak devam ediyor. Nijeryadan Somaliye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşalmış, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşıyor. Diğer taraftan 7 milyar 600 milyon insanın yaşadığı bu gezegenimizde her 5 saniyede bir 1 çocuk açlık nedeniyle ölüyor. Her 4 saniyede 1 bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor. Son 5 yıl içerisinde on binlerce insan Akdenizi aşmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Avrupaya ulaşan çocuklardan on binlercesi kayıp, kendilerine ulaşılamıyor. Her gece 800 milyondan fazla insan aç yatıyor. Yaklaşık 1 buçuk milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. 

Emperyalizmin Renkli Işıkları Gözleri Boyamanın Derdinde 

Emperyalist güçler tüm bunlar olurken hem kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekillerde uyutup uyuşturarak kitleleri duyarsızlaştırıyorlar ve hakikati örtbas ediyorlar. Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalizm eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyuyor ve farklı uğraşlarla insanların gerçeklerden uzaklaştırılması adına her yıl olduğu gibi bu yılda farklı kutlamalar ile insanlığı etkisi altına almaya devam ediyor. 

Fetih Kutlamasını Bu Yıl Online Yapacağız 

Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık gecesinde yüzlerce noktada Mekkenin Fethi Programını yıllardır düzenliyoruz. Bu yıpandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz şu günlerde Mekkenin Fethini her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm Dünyadaki hanelerde kutlamak adına online olarak düzenliyoruz. 

Fetih Ruhunu Kuşanmanın Derdindeyiz 

Bilindiğüzere yeryüzünün ilk binası Kâbenin bulunduğşehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarınıİslama açılmasıdır. 

 Fetih, küfrün karanlığının Kelam-ı Kadimin berraklığıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Fetih; insanın, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih insan olmanın, halife kılınmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir.  

Fetih sadece hakkın hâkimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu değil; bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir. Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcınıİslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. 

Davetimiz Herkesedir 

Bu yıl ekranlardan düzenleyeceğimiz Fetih BuluşmasınıYeni Bir Dünyanın kurulmasına ve 7 Milyar insanlıâleminin saadetine vesile olması inancıyla programımıza 7den 70e, Edirneden Karsa, Avrupadan Afrikaya, Balkanlardan Amerikaya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz. Tüm halkımımekkeninfethi.com adresinde programımızın detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olabilir ve isimlerine özel hazırladığımıonline davetiye ye ulaşabilirler. 31 Aralık Perşembe gününün akşamı tüm halkımızı ailesiyle beraber ekranlarının başına davet ediyor ve bu Fetih coşkusunun evlerimizden tüm insanlığa yayılmasını temenni ediyoruz. Programımız TV5 ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.  





 

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