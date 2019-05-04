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"İnsanları tanıma sanatı"

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda beden diliyle insanları tanımanın yolları anlatıldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:47

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonunda Kişisel Gelişim ve NLP uzmanı Oğuz Saygın, “Etkili İletişimle İnsanları Tanıma Sanatı” isimli söyleşisi ile okuyucularıyla bir araya geldi. ‘’Kocaeli Kitap Fuarı benim için muhteşem bir yer burada olduğum için çok heyecanlıyım’’ diyerek sözlerine başlayan Saygın, renklerle insanları tanıma sanatını anlattı.

BEDEN DİLİ İLE İNSANIN NE DÜŞÜNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKAR

Son beş kitabının çocuk kitabı olduğunu ve toplamda 15 kitaba imza attığını belirten Saygın, “Kelimeler başka ses tonu başka beden dili başkaysa iyi bir iletişim kuramıyoruz demektir. Beden dili ile insanın ne düşündüğü ortaya çıkar. Yüzde 10 kelimeler, ses tonu yüzde 30, beden dili yüzde 60 etkilidir iletişimde. İnsanlar ilk 30 saniyede sizinle ilgili karar verirler” dedi.

DÖRT FARKLI KİŞİLİK TÜRÜ VAR

Saygın, “Ne söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz önemlidir. Kelimeler ham maddedir. Hammaddeyi ses tonu ve beden dili ürün haline getirir. Dört farklı kişilik türü var. Kırmızılar: Ben kafama koyduğumu yaparımcıdırlar, otoriterlerdir. Yeşiller: Barışçıl ve sevecenler. Maviler: Düzenli, tertipli, programlı insanlardır. Sarılar: Espritüel ve eğlenceli kişiler, düzensiz ve tertipsizdirler. Hepimizin içerisinde farklı kişiliklerden az ya da çok vardır” ifadesini kullandı.

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