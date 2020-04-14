İntihar Girişimini Başkan Büyükgöz Engelledi

D-100 karayolu fen iş kavşağında meydana gelen intihar girişimi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ikna çabaları neticesinde son anda engellendi. Osmangazi Köprülü kavşağında intihara kalkışan A.E isimli vatandaşı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. İntihara kalkışan A.E ile sohbet eden Başkan Büyükgöz’ün bu çabaları sürerken, önlem alan polis ve 112 acil servis personelleri tarafından yakalanarak intihar teşebbüsü engellendi. A.E’nin taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz taleplerin yerine getirilmesi için ilgili talimatları kurmaylarına verdi.











