İpek Demiryolu Karadeniz'e Tirebolu’dan da Bağlanmalı

2000 yıllık tarih yeniden canlanmalı, İpek Yolu denizle Tirebolu’dan buluşmalı. Çin'den Tirebolu’ya tarihi İpek Yolu Karadeniz'le geçmişte Giresun'un Tirebolu ilçesinde buluşuyordu. Konuyla ilgili araştırma ve çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

Modern İpek Yolu turu Türk konseyinin daveti ile Mayıs 2017 tarihinde katıldığımız Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan ve Kırgızistan'ı kapsayan Modern İpek Yolu turundan sonra araştırma ve belgesel çekimleri gerçekleştirmiştik.

Hazırladığımız Çin'den Tirebolu’ya İpek Yolu belgeselimizin tanıtım filmini paylaşıyorum https://youtu.be/BgcBGcr9raM



İPEK DEMİR YOLUNDA TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ

İpek Yolu’nun demiryolu ulaşımında en önemli ülkelerden birisi hiç kuşkusuz Türkiye. Geçtiğimiz yıl İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da Çin’e gitmiş ve Türkiye’nin devlet olarak en üst düzeyde projeyi desteklediğini gözler önüne sermişti. İpek yolu güzergahının en önemli noktasında bulunan Türkiye, projenin söz sahibi güçlü ülkelerinden birisi konumunda. Bu konuda basında yer alan haberleri sizlerle paylaşıyorum.

800 milyar dolarlık hatta Türkiye söz sahibi ve en önemli ülke

Türkiye’nin 800 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan Bakü, Tiflis’den geçerek Türkiye'ye girecek ipek Demir yolu ağı içinde yer alacağı Trans-Hazar Koridoru’nda söz sahibi ülke haline geleceği protokole imzalar atıldı. Güzergâhta bu yıl 4 milyon ton yükün taşınması planlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim 2017'de açılışı yapılan, Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak ve tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi'nin ana hattı olan Trans-Hazar Koridoru'nda Türkiye de söz sahibi ülkeler arasına girdi. BTK'nın da içerisinde yer alacağı ana güzergâh olan Çin, Kazakistan, Hazar Denizi su alanı, Azerbaycan, Gürcistan'dan geçen ve devamında Avrupa ülkelerine kadar ulaşan 800 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Trans-Hazar Koridoru'nda Türkiye de ana oyuncu hale geldi.

Biz www.agrt.net Kültür hizmeti olarak hazırlayıp, Devri Alem Belgesel TV programı olarak ulusal ve bölgesel TV kanallarında yayınlanan İpek Yolu ile Azerbaycan-İpek Yolu ile Kazakistan'da Devri Alem Belgesel TV programlarımızın linkini sizlerle paylaşıyorum:

İPEK YOLU DENİZLE TİREBOLU’DA BULUŞUYORDU

Çin’in Şian kentinden başlayan, Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrinden Kırgızistan’a geçen, Kazakistan üzerinden Özbekistan Türkmenistan İran’ı boydan boya geçerek Anadolu’ya giren ve denizle ilk kez Giresun’un Tirebolu limanında buluşan tarihi ipek yolu deniz yolu ile İstanbul ve Avrupa içlerine gidiyordu. İpek yolunun canlanması bölge ve Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacak.

MODERN İPEK YOLU TURU BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİ

Modern İpek Yolu turu ile bölge ülkeleri arasında ekonomi ve ticaret gelişecek. İpek Yolu şehirleri dünya kültür turizmine kazandırılacak. 21 Nisan 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen ilk tur kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan da basın toplantıları düzenlenerek Turun önemi kamuoyuna anlatıldı. 14 gün süren ilk tur başarı ile gerçekleşti.

İPEK YOLUNDA; TİREBOLU VE ALANYA’NIN ÖNEMİ