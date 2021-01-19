İpek Yolunun İzinde Özbekistan’da Devri Alem Kitabımız Yayınlandı

Türkiye’nin önemli kültür turu firmalarından merkezi Gebze’de olan Koşukavak turfirmasının sponsorluğunda Kazakistan ve Özbekistan’a giderek yaptığımız araştırmaları hem kitaplaştırılıp hem de belgeselleştirerek Avrasya Gazeteciler Derneğitarafından tv kanallarına gönderilecek.

Özbekistan’da Devrialem Kitabımız Çıktı

İpek yolunun izinde Özbekistan’da Devri Alem kitabımız E-Kitap olarak fotoğraf sanatçısı Deniz Ayar`ın fotoğrafları ile görsel sanat yönetmeni Şengül Geçalın grafik tasarımı ile konusunda özel bir kültür çalışması oldu. İpek yolunun izinde Özbekistan’da Devri Alem kitabımızıWeb sayfamızdan sizlerle paylaşıyor görüş, öneri ve yorumlarınız ile eksik ve yanlışlarımız için katkılarınızı bekliyoruz.