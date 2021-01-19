İpek Yolunun İzinde Özbekistan’da Devri Alem Kitabımız Yayınlandı

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV belgesel yayıncılık ve Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv
olarak kültür ve medeniyet tarihimizi dünya coğrafyasında araştırıp belgeselleştirmeye devam ediyoruz .
Türkiye’nin önemli kültür turu firmalarından merkezi Gebze’de olan Koşukavak tur www.kosukavak.com.tr
firmasının sponsorluğunda Kazakistan ve Özbekistan’a giderek yaptığımız araştırmaları hem kitaplaştırılıp hem de belgeselleştirerek Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net
tarafından tv kanallarına gönderilecek.
Özbekistan’da Devrialem Kitabımız Çıktı
İpek yolunun izinde Özbekistan’da Devri Alem kitabımız E-Kitap olarak fotoğraf sanatçısı Deniz Ayar`ın fotoğrafları ile görsel sanat yönetmeni Şengül Geçalın grafik tasarımı ile konusunda özel bir kültür çalışması oldu. İpek yolunun izinde Özbekistan’da Devri Alem kitabımızı www.herekeipekhali.com
Web sayfamızdan sizlerle paylaşıyor görüş, öneri ve yorumlarınız ile eksik ve yanlışlarımız için katkılarınızı bekliyoruz.
Koşukavak turla tarihi İpek yolunun izinde belgesel tadında Özbekistan`da Devri Alem başlığı altında www.gebzegazetesi.com
da yazı serisi olarak yayınlanacak. Bu kültür hizmetine desteklerinden dolayı Koşukavak Turizm firması sahibi kültür adamı Sayın Rifat Yakupoğlu`na teşekkür ediyoruz.