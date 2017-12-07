İrfan Ayar Atandı

Geçtiğimiz Pazar günü yapılması planlanan ve daha sonra iptal kararı alınan AK Parti kongresi sonrası İlçe başkan ve yönetiminin istifası alınmıştı. AK Parti Genel Merkezi Gebze'yle ilgili kararını alarak İrfan Ayar'ı ilçe başkanı olarak atadı. Yapılan açıklamada,"Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca Gebze İlçe Başkanlığına İrfan AYAR atanmıştır. En kısa sürede güçlü bir yönetim kurarak Gebze İlçe teşkilatımıza ve davamıza hizmet etmeye başlayacaktır. Gebzemiz, Kocaelimiz ve Teşkilatımız için hayırlı, uğurlu olsun." denildi.