İrfan Ayar Beylikbağı esnafıyla buluştu

TÜRKİYE EMİN ELLERDE

Esnafla buluşmasında Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken İlçe Başkanı İrfan Ayar, “FETÖ tezgahı, terör belası ile Türkiye ile başa çıkamayanlar şimdilerde de ekonomik kumpaslarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışıyor. Ancak unuttukları bir şey var, Türkiye emin ellerde. Liderimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı gücünü önce Hak’tan sonra Halk’tan alıyor. Halkımızın desteği, Allah’ın da izni ile hiçbir oyun karşısında diz çökmeyecek bir Türkiye var. 24 Haziran’da bir kez daha Halkımızdan alacağı destekle Resimiz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’yi çok daha iyi noktalara taşıyacaktır” dedi. İrfan Ayar ve ekibi Beylikbağı esnafının sorunlarını da dinleyerek, çözüm için çalışmaların yapılacağı sözünü verdi.