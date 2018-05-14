İrfan Ayar’dan haftasonu mesaisi

Hafta içi her gün çeşitli programlar düzenleyerek sürekli ilçe halkı ile iç içe olan ve vatandaşlarla güçlü bağlar kuran AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, hafta sonunda da yoğun bir mesai programı gerçekleştirdi.

YOĞUN TEMPO ÇALIŞIYOR

Düğünler, cenazeler, iş yeri açılışları, ziyaretler ve çeşitli organizasyonlarla yoğun bir hafta sonu geçiren Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, çeşitli programlarda ilçe halkıyla bir araya gelip yeniden gönülleri fethetti.

AYAR ROMAN VATANDAŞLARI UNUTMUYOR

Geçtiğimiz ay Mevlana Mahallesindeki Roman vatandaşları ziyaret eden AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Partililer, hafta sonu da İnönü Mahallesinde ikamet eden Roman vatandaşlarla buluştu. Başkan Ayar’a yoğun ilgi gösteren Roman vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Ayar ve ekibine teşekkür ettiler.

BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ

İnönü Mahallesindeki Roman vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Ayar, “Ülke olarak çok çeşitli bir yapıya sahibiz. Bu topraklarda beraber yaşamaktan mutluyuz. Tüm dinamiklerimizle her zaman bir ve beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Bizlerin arasına nifak tohumları ekenler boşuna uğraşmasınlar. Herkes bizim kardeşimizdir. Biz biriz ve beraberiz. Roman vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için elimizden geleni yapıyoruz.

GEBZE’DE GİRMEDİĞİMİZ EV SIKMADIĞIMIZ EL KALMAYACAK

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı olarak 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimlerine hazır olduklarını belirten Ayar;’’ Tüm teşkilatlarımızla çalışmalarımızı başlattık. Halkımızla el ele, gönül gönüle verdik. 24 Haziran tarihine odaklandık. 24 Haziran’da yapılacak seçim, bizler için sıradan bir seçim değil, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerinin kapılarını açacak önemli bir seçimdir. Bu nedenle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Milletimizin teveccühünü kazanmak için yola çıktık. . Gebze’de girmediğimiz ev sıkmadığımız el kalmayacak’’ dedi