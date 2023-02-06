GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİN DE GÖREV YAPIYORDU

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİN DE GÖREV YAPIYORDU

06 Şubat 2023 Pazartesi 21:10

 DEPREMİN ACI BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKIYOR 
Gazeteci Arkadaşım Ali Şahin Depremde Oğlunu, Gelinini Ve Torununu Kaybetti! Bölgede görev yapan bir çok tanıdığım insana ulaşamıyorum 
Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Gebze gazetesinde birlikte çalıştığım gazeteci arkadaşım Ali Şahin’in Kahramanmaraş’ta ikamet eden oğlu İrfan Şahin, gelini Zeynep Şahin ve 1,5 yaşındaki torunu depremde enkaz altında kaldı. Ali Şahin arkadaşımın acısını paylaşıyor www.gebzegazetesi.com olarak Ali Şahin arkadaşıma başsağlığı diliyorum 

İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİN DE GÖREV YAPIYORDU 
Gebze de yıllarca birlikte gazetecilik yaptığım Dünya Gazetesi nin Gebze de ilk temsilcilerinden Ali Şahin Kahramanmaraş’ta yaşayan oğlu İrfan ile gelini ve torunu da depremde hayatını kaybetti.  
Ali Şahin acı olayın duyulmasından sonra deprem bölgesine gitti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde çalışan İrfan Şahin’in bu üniversitede okuduğu, okulu bitirdikten sonra da burada çalışmaya devam ediyordu. Gebze gazetesi olarak Şahin ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Irfan şahinDepremKahramanmaraş
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Deprem bölgesine 250 milyon lira acil destek, 300 bin battaniye gönderildi Deprem bölgesine 250 milyon lira acil destek, 300...
Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ı arama çalışmaları devam ediyor Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili...
17 Ağustos depreminin en ağır bilançosunu yaşayan Gölcüklüler depremzedelere yardım elini uzattı 17 Ağustos depreminin en ağır bilançosunu yaşayan...
Depremlerin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan edildi Depremlerin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan...
Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı
İYİ Parti Kocaeli depremzedeler için kan vermeye gitti İYİ Parti Kocaeli depremzedeler için kan vermeye...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Deprem bölgesine 250 milyon lira acil destek,...
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: “Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin...

Haberi Oku