İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİN DE GÖREV YAPIYORDU 

DEPREMİN ACI BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKIYOR

Gazeteci Arkadaşım Ali Şahin Depremde Oğlunu, Gelinini Ve Torununu Kaybetti! Bölgede görev yapan bir çok tanıdığım insana ulaşamıyorum

Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Gebze gazetesinde birlikte çalıştığım gazeteci arkadaşım Ali Şahin’in Kahramanmaraş’ta ikamet eden oğlu İrfan Şahin, gelini Zeynep Şahin ve 1,5 yaşındaki torunu depremde enkaz altında kaldı. Ali Şahin arkadaşımın acısını paylaşıyor

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