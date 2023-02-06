İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİN DE GÖREV YAPIYORDU
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
Gazeteci Arkadaşım Ali Şahin Depremde Oğlunu, Gelinini Ve Torununu Kaybetti! Bölgede görev yapan bir çok tanıdığım insana ulaşamıyorum
Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Gebze gazetesinde birlikte çalıştığım gazeteci arkadaşım Ali Şahin’in Kahramanmaraş’ta ikamet eden oğlu İrfan Şahin, gelini Zeynep Şahin ve 1,5 yaşındaki torunu depremde enkaz altında kaldı. Ali Şahin arkadaşımın acısını paylaşıyor www.gebzegazetesi.com olarak Ali Şahin arkadaşıma başsağlığı diliyorum
İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİN DE GÖREV YAPIYORDU
Gebze de yıllarca birlikte gazetecilik yaptığım Dünya Gazetesi nin Gebze de ilk temsilcilerinden Ali Şahin Kahramanmaraş’ta yaşayan oğlu İrfan ile gelini ve torunu da depremde hayatını kaybetti.
Ali Şahin acı olayın duyulmasından sonra deprem bölgesine gitti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde çalışan İrfan Şahin’in bu üniversitede okuduğu, okulu bitirdikten sonra da burada çalışmaya devam ediyordu. Gebze gazetesi olarak Şahin ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.