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İş arayanlar bu kurs kaçmaz

Büyük istihdam seferberliğinde ben de varım diyen KO-MEK istihdama yönelik ilk kez açtığı Forklift kursunda 30 kursiyer eğitimlere başladı.

İş arayanlar bu kurs kaçmaz

26 Haziran 2017 Pazartesi 11:50

Türkiye’nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Kocaeli’nde istihdam seferberliğine büyük destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları şimdi de Forklift Kursu açarak bu alandaki iş gücü açığını kapatmayı hedefliyor. İstihdam seferberliğine yetiştirdiği kalifiye elamanlarla destek olan KO-MEK açtığı yeni kurslarla desteğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Kocaeli’nde en büyük işçi açığının oluştuğu sertifikalı yük taşıma elamanı açığını kapatmak isteyen KO-MEK işsizlere yönelik açtığı bu kursla onlarca vatandaşa umut oldu.

 

FORKLİFT EHLİYETİ KURSU BAŞLADI

Alanında uzman eğitmenler öncülüğünde düzenlenen programla verilen eğitimlerle hem kalifiye eleman yetiştirmek hem de bu alanda meydana gelen iş kazalarını önleyerek daha verimli çalışma ortamı sağlamak amaçlanıyor. Gebze’de 30 kursiyer ile başlayan eğitimlerde ilk etapta üç gün boyunca teorik dersler verildi. Daha sonra Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi içerisinde hazırlanan eğitim parkurunda pratik yapan kursiyerler sürüş teknikleri hakkında eğitmenlerden ders almaya başladı. 36 saat devam edecek olan eğitimler sonucunda kursiyerler Forklift ehliyetini alarak bu alanda daha kolay iş bulma imkânları olacak.

 

EĞİTİMLER UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE DEVAM EDİYOR

Oldukça neşeli gecen eğitimlerde kursiyerler hazırlanan parkurda bol bol pratik yapma imkanı buluyor. İş makinası uzmanları yaptığı açıklamada verilen eğitimleri kursiyerlerin çok rahat anlayabildiğini ifade ederek bu eğitimler sonrasında ehliyetini alan kursiyerlerin daha kolay iş bularak istihdama atılacaklarını belirtiyor. Büyük dikkatle eğitimleri takip eden kursiyerler ise verilen eğitimlerden gayet memnun olduklarını ifade etti.

 

YENİ KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Yeni kurs için başvuruların devam ettiği Forklift branşında başvurular şahsen Dilovası Kaynak Atölyesi ve Gebze Osman Hamdibey kurs merkezlerine yapılacak. Kocaeli’nde çalışma hayatında yer almak isteyen ama yeterli belgesi ve eğitimi olmadığı için çalışamayan işsizlere yönelik açılacak olan kurslarda eğitimler alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilecek. Büyük istihdam seferberliğinde her zaman yer alan KO-MEK Kocaeli’nde en fazla iş gücüne ihtiyaç duyulan sektörlere yönelik eğitimler açarak  “büyük istihdam seferberliğinde bizde varız” demeye devam ediyor.

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