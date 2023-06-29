İş dünyası bayramlaştı

Kocaeli’nin en büyük kurumsal ailesi KOTO, geleneksel bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nda da yoğun katılımla gerçekleştirdi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Murat Barış, Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz, Fikret Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı bayramlaşma programına; meclis üyeleri, komiteler, üyeler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.Konuklarını kapıda karşılayarak bayramlarını kutlayan KOTO Başkanı Bulut, “Kurban Bayramı’nda da geleneğimizi bozmadık. Sağ olsun KOTO ailemizin kıymetli fertleri bu yıl da yoğun ilgi göstererek bayramımızı daha da anlamlandırdı. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. KOTO’nun bayramlaşma programı, aile fotoğrafı ile sona erdi.