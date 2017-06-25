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İş dünyası KOTO’da bayramlaştı

Kocaeli Ticaret Odası, Ramazan bayramın birinci günü odanın hizmet binasında bir araya gelerek bayramlaştı.

İş dünyası KOTO'da bayramlaştı

25 Haziran 2017 Pazar 15:00

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) geleneksel bayramlaşma programı geleneği bu yıl da sürdü. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Baylam, Cafer Kozluca, Abdülmelik Kalay, Hasan Kanca, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak, Genel Sekreter Yardımcıları Adem Aykaç, Sezgin Özkarayel ve meclis üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı programa oda üyelerinin yanı sıra aynı zamanda KOTO Meclis Üyesi de olan İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) Başkanı Nihat Güngör, Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Sedat Köse, İKM Derneği Başkanı Ahmet Emre Aydın da katıldı.
BAŞKANLARDAN BAYRAM MESAJI
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan bayram mesajlarını da paylaştı. Başkan Bulut mesajında, “Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Arkadaşlarımızla birlikte bayramlaşıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum” derken, Meclis Başkanı Akın Doğan ise, “İnşallah bayram ticaret adına da iyi geçmiştir. Esnafımız inşallah mutlu olmuştur. Allah esnafımızın çarşısını Pazar etsin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi. KOTO ailesinin bayramlaşma programı fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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