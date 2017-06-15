İş gücü istatistikleri

(AA) Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.



İşsizlik oranının mart ayında yüzde 11,7 olarak gerçekleştiğini aktaran Zeytinoğlu, işsizlik oranında şubat ayındaki kırılmayla başlayan düşüş eğiliminin, mart ayında da devam ettiğini gördüklerini vurguladı.

Zeytinoğlu, istihdam seferberliğinin sonuçlarını daha net görmeye başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Konjonktürel olarak işsizlik bu dönemde düşer ancak teşviklerin de etkisiyle genel trende göre işsizlikte daha hızlı bir azalmanın söz konusu olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranının geçen yıla göre halen yüksek seyretmesine rağmen mart ayında geçen aya göre 0,9 puan gerileyerek yüzde 11,7 olarak gerçekleşmesini olumlu değerlendiriyoruz. Yıllık gelişmeler önemlidir ama aylık gelişmeler istihdamdaki eğilimi sergiler.

Önümüzdeki dönemde hem sezonsal olarak hem de istihdam seferberliğinin işsizlik üzerine olumlu yansımalarındaki kademeli artışların devamının görüleceğini bekliyoruz. Ocak ayından bu yana 817 bin kişi istihdam edilmiş. Şubat ayından marta ise 531 bin kişi istihdam edilmiş. Bunun yanında, ikinci çeyrekte ekonomimizdeki büyümede ilk çeyreğin daha üzerinde bir gelişme olacağını göz önünde bulundurursak istihdamın daha da artacağını söyleyebiliriz.

Yapısal reform ve teşviklerin yanında başlatılan istihdam seferberliğinin, işsizlik üzerine olumlu etkilerini mart ayında daha net gördük."

İstihdamın yapısı ve dağılımının da önemli olduğunu aktaran Zeytinoğlu, imalat sanayinin katkısının ise sınırlı kaldığını bildirdi.

Zeytinoğlu, istihdam edilenlerin yüzde 18,5'inin tarım, yüzde 19,4'ünün sanayi, yüzde 7,3'ünün inşaat ve yüzde 54,8'inin ise hizmetler sektöründe yer aldığını belirterek, "Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ise sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,2 puan, tarım sektörünün payının 0,4 puan azaldığını, hizmet sektörün payının ise 0,4 puan arttığını inşaat sektörünün ise 0,2 puan arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.