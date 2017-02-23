İş kazasında can verdi

23 Şubat 2017 Perşembe 22:47
İş kazası, Yalova Altınova'da faaliyet gösteren Özata Tersanesi'nde meydana geldi. İddialara göre; Kopan halat, 39 yaşındaki Mustafa Coşkun'un üzerine düştü. Feci olay sonrası ağır yaralanan Coşkun, hemen Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli olan Mustafa Coşkun'un cenazesi Karamürsel Akçat Mahallesi'nde 24 Şubat Cuma günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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