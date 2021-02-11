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İş Mahkemeleri İçin Hummalı Çalışma Sürüyor

Kocaeli Adliyesi’nde hizmet veren 7 İş Mahkemesi’nin taşınacağı Kadıköy Katlı Otoparkı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor

İş Mahkemeleri İçin Hummalı Çalışma Sürüyor

11 Şubat 2021 Perşembe 12:19

 

Kadıköy Katlı Otoparkı’na taşınacak olan Kocaeli İş Mahkemeleri’nde hummalı çalışma sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İş Mahkemeleri, Kocaeli Adliye Sarayı’ndaki yoğunluğu azaltacak. Kocaeli İş Mahkemeleri, İcra Mahkemeleri’nin de bulunduğu kata taşınacak. Çalışmalar kapsamında 7 İş Mahkemesi’nin taşınacağı kat şekillenmeye başladı.

 

3200 M²’LİK ALAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 3200 m²’lik alan içerisinde 8 adet Duruşma Salonu,13 adet Hâkim Odası, 13 adet Mahkeme Kalem Odası, 2 adet Arabuluculuk Odası, Vezne Bankosu, 1 Adet Güvenlik Odası ve Duruşma, Hâkim ve Mahkeme koridoru olmak üzere 3 adet koridor bulunacak. Tüm mahallerin zemin kaplaması kaymaz seramikten yapılacak olan çalışmada tavan taşyünü asma tavan kaplaması, duvar alçı sıva ve su bazlı boya yapılacak. Yangına dayanıklı özel alçıpan bölmelerin yanı sıra kapıların kanadı masif ahşap, alüminyum kasalı olacak. Mahallerin ön duvarları ise Alüminyum jaluzi bölme olarak yapılacak.

 

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDE KABUL EDİLDİ

2019 yılı Temmuz ayındaki Büyükşehir Meclisi’nde İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan katlı otoparkın 1. Kat 18 numaralı bağımsız bölümün İş Mahkemeleri tarafından kullanılmak üzere Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edilmişti.

 

ÇOK AMAÇLI KATLI OTOPARK

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Kadıköy Katlı Otoparkı’nda, 805 araçlık otoparkın yanı sıra İSU İzmit İlçe Müdürlüğü, Kadıköy Düğün Salonu ve İcra Mahkemeleri ile icra daireleri bulunuyor.








 

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