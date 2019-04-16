İş Yok Deme, KO-MEK’e Gel,

İstihdam kurslarına katılan çok sayıda vatandaş, bir meslek sahibi olmanın ve kendi ekmeğini kazanmanın ayrıcalığını yaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, sanat eğitimlerinin yanı sıra meslek kurslarıyla, ülkenin istihdam hamlesine can vermeye devam ediyor. KO-MEK bünyesinde açılan istihdam kurslarına katılan çok sayıda vatandaş bugün bir meslek sahibi olmanın ve kendi ekmeğini kazanmanın ayrıcalığını yaşıyor. Bu branşlara katılan ve kendi başarı hikâyelerini yazan vatandaşlar, KO-MEK’in istihdam hamlesini adeta taçlandırıyor.

KO-MEK PATRONLARI

KO-MEK’in istihdam branşlarını seçerek, hayatlarına yön veren çok sayıda insan var. “İş yok ne yapayım” bahanesine sığınmayan onlarca insan, KO-MEK’in sağladığı ücretsiz eğitimle hayat standartlarını değiştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu eğitimleri alarak bir meslek sahibi olan kursiyerler, patron kimliği ile diğer insanlara da bir ekmek kapısı açmanın farkını yaşıyor.





ONLAR KO-MEK PATRONLARI

KO-MEK’in, Fotoğrafçılık, Pasta Çırağı ve Optik branşları istihdam alanında göz dolduran branşlar arasında yer alıyor. KO-MEK’te fotoğrafçılık eğitimi alan Meltem Akbaş da kısa bir süre önce kendi fotoğrafçılık stüdyosunu açarak KO-MEK patronları kervanına katıldı.





OPTİK DÜKKANI AÇTI

Bir başka KO-MEK patronu ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’na (KOMEK) katılan Seda Gür oldu. Seda Gür, geçtiğimiz eğitim döneminde KOSGEB ve İŞKUR ortaklığındaki KO-MEK Girişimcilik Branşına kayıt yaptırdı. Burada verilen dersleri ilgiyle takip eden Seda Hanım, kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Kendi işini kurmak için kolları sıvayan Seda Hanım kısa süre içinde yaşadığı ilçede eşi ile birlikte bir optik dükkanı açarak patron oldu. KOMEK’te kuaförlük branşında yaklaşık üç yıldır eğitim alan Deniz Dilber, Ezgi Güzel ve Kübra Arslan Körfez Kurs Merkezi’nde aldıkları eğitim sayesinde kuaför dükkanlarından teklif almayı başardı. Üç hanım öğrendikleri meslek sayesinde, ekonomilerine katkı sağlıyor.

YENİ DÖNEMDE DAHA GÜÇLÜ HEDEFLERLE YOLA DEVAM

Öte yandan KO-MEK, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın önderliğindeki yeni dönemde söz konusu istihdam hamlesini daha ileriye taşıyacak. Doç. Dr. Tahir Büyükakın göreve gelir gelmez istihdam konusundaki ilk talimatını verdi. Yeni yol haritasında KO-MEK’in özellikle istihdam kurslarının güçlendirilmesi yer alıyor.

Herhangi bir nedenle, okul hayatının dışında kalmış, eğitimini tamamlayamamış, ya da bir meslek edinememiş gençler bu hedefin en önemli parçası olacak.

ÇİFTÇİYE KO-MEK’TE EĞİTİM DESTEĞİ

KO-MEK’in istihdam alanındaki yeni dönem hedefleri arasında bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, tarım teknolojileri gibi zirai alanlar da yer alıyor. Zira bilindiği gibi KO-MEK’in istihdam branşları arasında tarım önemli bir yer ediniyor. KO-MEK’in ziraat alanında arıcılık, mantar yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, fidan üretimi, süt sığırcılığı, meyve ağaçlarında aşılama, süs çalıları yetiştiriciliği, kapalı tohumlu bitki yetiştiriciliği, topraksız tarıma hazırlık gibi branşları bulunuyor ve talep olan her branşta eğitimler planlanmaya devam ediyor. Bu tür tarım sektörünü destekleyici projeleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak suretiyle Kocaeli çiftçisine destek verilmesi planlanıyor.

EMEK VE ALIN TERİ KARŞILIĞINI ALACAK

Yeni dönemin en önemli müjdelerinden biri ise yine Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından KO-MEK’in emekçi kursiyerlerine geldi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyakakın, el emeği göz nuru ürünlerin önümüzdeki dönemde elektronik pazarda satışının gerçekleştirileceğini ve bunun için çalışma başlatıldığını kaydetti. Bu kapsamda kursiyerlerin kurslarda öğrenmiş oldukları el sanatlarını ev ekonomilerine katmaları suretiyle istihdama güç verilmesi sağlanacak.





UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSLARI DEVAM EDİYOR

Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, (KO-MEK) KOSGEB ve İşkur ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları devam ediyor. Kurslara katılan girişimci adaylarına sertifika veriliyor. Söz konusu sertifika kursiyerler için son derece önemli. KOSGEB’ten destek kredisi alabilmek için, kursiyerlerin açılan kursa katılarak, sertifikalarını almaları gerekiyor. Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nda, kursiyerlere öncelikli olarak, KOSGEB İş Planı Raporu hakkında bilgi aktarılıyor. İş Kurma Raporu, girişimci adayına iş kurma konusunda bilgi aktarırken, olası hatalara karşı da uyarılarda bulunuyor. İş hayatındaki risklerin ve yasal sorumlulukların anlatıldığı raporun içeriği hakkında bilgi alan kursiyerler ileride karşılaşabilecekleri sorunlara karşı şimdiden hazırlanmış oluyor. Kocaeli’nde iş kurmanın yolu, bir anlamda, KO-MEK’in Uygulamalı Girişimcilik Kurslarından geçiyor.

BAŞVURULAR KOMEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK, kurulduğu ilk yıllardan itibaren vatandaşlara ücretsiz olarak istihdam kursları veriyor. KO-MEK’in diğer tüm branşlarında olduğu gibi istihdam branşlarına kayıt yaptırmak son derece kolay. İstihdam odaklı yüzlerce eğitim branşı kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların KO-MEK’in resmi web sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.