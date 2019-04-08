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İsabet Okulları Kütüphaneler Haftası Etkinliği

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında okulumuzun öğrencileri öğretmenleri ile beraber Çoban Mustafa Paşa Külliyesini ziyaret ettiler.

İsabet Okulları Kütüphaneler Haftası Etkinliği

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:47

Hayatımıza yön veren kavramlardan biri olan kitap sevgisinin değerini, kitap okurken alınan tadın başka bir tatla karşılaştırılamayacağını öğrencilerimize aşılamak ve kitabın hayatımızdaki önemini kavratmak gezimizin temel amaçlarından birisiydi. Ayrıca gezimizde en iyi arkadaşımız olan kitap okumanın kişinin hayal dünyasına nasıl katkılar yapıp, geliştireceğinin önemini vurgulamak istedik.

Bu amaç doğrultusunda çıktığımız yolculukta öğrencilerimize basım-yayın ekipmanlarının zaman içinde teknoloji ile nasıl değiştiğini gösterdik. Duvarlara çizilen resimlerden bugünün dijital yayın e-kitap uygulamalarına nasıl ulaşıldığını inceledik.

Bizler de İsabet Ailesi olarak, insanlığın kültürel birikimini barındıran, basılı ve yazma eser, harita, resim, fotoğraf başta olmak üzere pek çok bilgi ve belgenin mahfuz tutulduğu kütüphaneler, geleceğimiz adına ülkemizin en önemli hazinelerindendir. Kütüphaneleri ziyaret etmenizi temenni ederek, hepinizin Kütüphaneler Haftasını kutluyoruz.


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