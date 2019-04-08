İsabet Okulları Kütüphaneler Haftası Etkinliği

Hayatımıza yön veren kavramlardan biri olan kitap sevgisinin değerini, kitap okurken alınan tadın başka bir tatla karşılaştırılamayacağını öğrencilerimize aşılamak ve kitabın hayatımızdaki önemini kavratmak gezimizin temel amaçlarından birisiydi. Ayrıca gezimizde en iyi arkadaşımız olan kitap okumanın kişinin hayal dünyasına nasıl katkılar yapıp, geliştireceğinin önemini vurgulamak istedik.





Bu amaç doğrultusunda çıktığımız yolculukta öğrencilerimize basım-yayın ekipmanlarının zaman içinde teknoloji ile nasıl değiştiğini gösterdik. Duvarlara çizilen resimlerden bugünün dijital yayın e-kitap uygulamalarına nasıl ulaşıldığını inceledik.



