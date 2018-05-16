OKUL-İŞLETME İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI









Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) işbirliğinde hayata geçirilen ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından yürütülen Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi kapsamında Kocaeli’de düzenlenen “Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı”, mesleki eğitim kurumlarının yöneticileri ile özel sektör temsilcilerini buluşturdu.





Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) projesinin önemli bir bileşenini Okul-İşletme işbirlikleri oluşturuyor. Proje kapsamında MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından düzenlenen; TÜSİAD, TİSK, TÜRKONFED, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin (ÖSGD) desteklediği “Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı” Kocaeli’de de gerçekleştirildi. Çalıştayda mesleki eğitim kurumları yöneticileri ile özel sektör temsilcileri bir araya geldi.





Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen “Mesleki Eğitimde Kalite İçin Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum İşbirlikleri” panelinde Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 yılında hayata geçirilen düzenlemeler ve özel sektöre sunulan teşvikler ele alındı. Ardından METAD projesi kapsamında yürütülen faaliyetler aktarıldı. Panelin son bölümünde ise Anadolu Isuzu, Arçelik Çamaşır Makinesi İşletmesi, Ford Otosan ve Otem Elektronik’te gerçekleştirilen mesleki eğitim iyi uygulama örnekleri şirket temsilcileri tarafından anlatıldı Panel sonrasında gerçekleştirilen çalışmada ise okul-işletme işbirlikleri sürecinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri tartışıldı.





Okul-İşletme İşbirliği modeli yaygınlaştırılacak

Okul-İşletme İşbirliği modelinin yaygınlaşmasını amaçlayan proje kapsamında; MEV, TİSK, VKV, TÜSİAD, TÜRKONFED ve ÖSGD desteğiyle, mesleki eğitim kurumları ile sanayiyi bir araya getiren çalıştaylar düzenleniyor. Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan “Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi” etkinliklerinin Sakarya, Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ’da da düzenlenmesi planlanıyor.





Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunuyor