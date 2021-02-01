Gebze bölgesinin en büyük Sivil Toplum örgütü İşçi Emeklileri Derneği yönetim kurulu İKTAV araştırma merkezi kütüphanemizi ziyaret etti .



Gebze bölgesinde 20 bin üyesi olan ve Bakanlar kurulu tarafından kamu yararına çalışan dernekler arasında yer alan İşçi Emeklileri Derneği Gebze şube başkanı Ali Tunç ve yönetim kurulu üyeleri ile