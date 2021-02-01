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İşçi Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizi Ziyaret Etti

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İşçi Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizi Ziyaret Etti

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:38

Gebze bölgesinin en büyük Sivil Toplum örgütü İşçi Emeklileri Derneği yönetim kurulu İKTAV araştırma merkezi kütüphanemizi ziyaret etti .
Gebze bölgesinde 20 bin üyesi olan ve Bakanlar kurulu tarafından kamu yararına çalışan dernekler arasında yer alan İşçi Emeklileri Derneği Gebze şube başkanı Ali Tunç ve yönetim kurulu üyeleri ile www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi yaptık 1995 yılından beri faaliyet gösteren dernek çalışmaları hakkında bilgi aldık .
Dernek yönetimi İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi gezerek kitaplar hakkında bilgi aldılar. Özel kütüphane sıtatüsünde araştırma kütüphanesi olarak faaliyet gösteren kütüphanemizdeki kitap ve belgesel arşivleri ile www.gebzegazetesi.com `un gazete arşivi tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine sunmuş bulunmaktayız.






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