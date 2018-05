Işık, şehit yakınları ve gazilerle iftar açtı

Kocaeli Valiliğince şehit aileleri ve gaziler için verilen iftara katılan Işık, tüm şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi, ramazanlarını tebrik etti.

Şehitleri kutup yıldızlarına benzeten Işık, "Bizler de şehitlerimizin sayesinde istikametimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz, Allah'ın izniyle bundan sonra da kaybetmeyeceğiz. Gazilerimiz bizim göz bebeğimizdir, baş tacımızdır. Onların kanı sayesinde, şehitlerimizin canı sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız olarak, özgür olarak yaşıyoruz." diye konuştu.

Her bir şehit ailesine ve gazilere şükran borçlu olduklarını belirten Işık, şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını kaydetti.

Işık, "Şehitlerimizi kavli olarak rahmet, minnet ve şükranla anarken ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma ideali, bu ülkeye yan bakanların gözünü çıkaracak güce erişmeye ve bu ülke için kötü emeller besleyenlerin emellerini kursağında bırakmak için çalışmak da şehitlerimize karşı en büyük görevimizdir. Bu şuurla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede pek çok senaryo hayata geçirilmeye ve yanı başımızda bir terör devleti oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Ama Allah'a hamdolsun Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye o sadece protesto eden başka hiçbir şey yapmayan ülke değil. Ülkemizin milli güvenliği, ulusal çıkarları mesele olunca gerektiğinde sınır ötesi operasyonu da hiç çekinmeden yapabilen bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nı 'bölgemizde bir terör devleti oluşmasın' diye yaptık. En son Zeytin Dalı Operasyonu'nu 'bölgede PKK, PYD, YPG bir terör devleti kurmasın' diye yaptık. Bunları yaparken içeride de terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Hiçbir şehidimizin Allah'ın izniyle kanı yerde kalmıyor, bundan sonra da hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehit ailesi olmanın o tarifsiz acısını ama bu ülkenin bağımsızlığı için canını vermiş bir kahramanın ailesi olmanın da tarifsiz gururunu şehit aileleri aynı anda yüreklerinde yaşıyor. Sizin için ne yapsak azdır. Bir milletvekili ve bir bakan kardeşiniz olarak şahsen ben ve devletimizin her bir memuru sizin emrinizdedir. Her ne sıkıntınız olursa biz her zaman yanınızdayız, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlere çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

Işık ve Aksoy, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi ve sorunlarını dinledi.

İftara AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı.



- "Mevcut milletvekillerinde bir memnuniyet vardı"

Program çıkışında gazetecilerin, AK Parti'nin açıkladığı milletvekili aday listeleri ile ilgili sorularını cevaplayan Işık, "Arkadaşlarımız hem şehirle irtibat noktasında hem Meclis çalışmalarına katılım noktasında gerçekten iyi bir performans sergilemişlerdir ki listemizde çok fazla değişiklikte olmadı. Bu açıdan da listede yer alan arkadaşlarımız için hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kocaeli'de listeye giremeyen aday adaylarının partide sorun oluşturup oluşturmayacağı sorusunu ise Işık, şöyle yanıtladı:

"Hayır. Niye yaşansın ki? Sonuçta 13 kişilik bir listede olanlar olacak, olamayanlar olacak. Listede en iyiler değil en uygun isimlere bakılır her zaman. Elbette listeye giremeyen arkadaşlarımızın bir burukluğu olabilir, insanlar 'ben de olsaydım, çok iyi olurdu' diyebilirler. Bu gayet normaldir ve siyasetin tabiatında da bu vardır. Burukluk olur ama kırgınlık olmaz."

Bir gazetecinin, eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın listeye girememesini sorması üzerine Işık, şunları kaydetti:

"Hangi arkadaşımızın nerede değerlendirileceğine Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız karar veriyor. Önümüzde yerel seçimler var. Belki farklı bir değerlendirme yapılmış olabilir. Bunu benim şu anda bilmem mümkün değil. Ama 9 ay sonra bir yerel seçime gireceğiz. Dolayısıyla muhtemelen orada değerlendirme düşüncesi de olabilir. Şu anda bunu bilmeden bir şey söylememiz çok doğru değil."

- En genç milletvekili adayı

AK Parti'nin 18 yaşındaki en genç milletvekili adayı Elif Nur Bayram'ın Kocaeli'den 11. sırada aday gösterilmesine de değinen Işık, "Elif ile geçen iftar yemeğinde tanışmıştık. Doğrusu Kocaeli açısından çok güzel bir durum oldu. Kardeşimiz 18 yaşına henüz yeni basmış. Şimdi bizimle birlikte çalışacak, siyaset deneyimini yaşayacak. Ben eminim ki Kocaeli halkı Elif'i kucaklayacak ve güzel bir seçim çalışmasını inşallah birlikte yürüteceğiz." değerlendirmesini yaptı.