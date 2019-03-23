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Işık ve Bıyık’tan Darıca Turu

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca’da esnaf ziyaretlerinde bulunarak esnafla hasbihal ettiler.

Işık ve Bıyık'tan Darıca Turu

23 Mart 2019 Cumartesi 13:26

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve partililer Darıca merkezde esnaf ziyareti yaparak seçimler öncesi esnaftan destek istediler.

 ''DARICA İÇİN ÇOK GÜZEL PROJELER VAR''

Muzaffer Bıyık’ın dokuz yıldır ilçe Başkalığı yaptığını söyleyen Fikri Işık, “Darıca Belediye Başkan Adayımız Muzaffer Bıyık, Darıca için en doğru adaydır. Şehri tanıma gibi bir problemi yok. İnsanları tanıma gibi bir durumu yok. 9 yıl ilçe başkanlığımızı yaptı. Darıca’yı karış karış biliyor. Bu şehrin sorunlarını yakından biliyor. Birlikte yol yürüdük. Dürüstlüğüne, ahlakına, çalışkanlığına güveniyoruz. Kendisi de sizin gibi esnaf bir arkadaşımız, içinizden çıkan biri olduğu için sizden kopmayacağını da biliyoruz. Bizi de sizi de mahcup etmeyecek. Darıca için çok güzel projeler hazırladı. Hep birlikte bu projeleri hayata geçireceğiz.” dedi.


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