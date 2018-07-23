Işık ve Köşker’den Mollafenari ve Cumaköy Turu

Milletvekili Işık ve Başkan Köşker’e köy ziyaretlerinde AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Muhtarlar Derneği Başkanı Davut Kabaca, AK Parti İl yöneticisi Miktat Aydın, ilçe yöneticileri eşlik etti. Mahalle sakinlerini ile sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Işık ve Köşker; yeni sistemle birlikte Türkiye’de çok güzel şeylerin olacağını ve Türkiye’nin geleceğinin eskisinden daha parlak olduğunu ifade ettiler. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, seçimde Türkiye ortalamasının üstünde bir oyla Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destek için de Gebzeli hemşerilerine teşekkür etti. Hasta ziyareti de yapan Işık ve Köşker, Hilmi Bozkurt için Allah’tan şifa diledi.