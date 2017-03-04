Işık'tan Tren Müjdesi!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Daha öncesinde Adapazarı- İstanbul hattı vardı. Arifiye-Sapanca-İzmit- Gebze ve Pendik olarak karşılıklı 4 sefer vardı. 10 Nisan itibariyle karşılıklı 8 sefere çıkacak” dedi.

“İLK KEZ İKİ İL BİR ARADA”

Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yerel medya Bakanlarla buluşuyor” adlı program Ramada Otel’de gerçekleşti. Programa, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yansıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Basın Enformasyon Genel Müdürü İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş, Kocaeli Vali Yardımcıları Aziz İnce, Osman Sarı ve çok sayıda yerel gazete yöneticisi katılım gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Gerçekten her Bakan kendi il basınıyla bir araya geliyor. Ama ilk kez iki il bir araya geliyor ve sohbet imkânı oluşuyor. Kocaeli ve Sakarya birlikte güçlendiler. Ben yerelden gelen bir siyasetçiyim o yüzden yerel basınla bir araya gelmenin gayreti içindeyiz. Şehrimizi aksatmamaya önem veriyoruz. Kocaeli ve Sakarya’nın yerel basınıyla buluşmak benim için çok güzel oldu” diye konuştu.

“10 NİSAN İTİBARİYLE BAŞLAYACAK”

Türkiye’nin ulusal çıkarlarının desteklenmesi için de uğraşıyoruz diyen Bakan Işık, “Pek çok konu Türkiye’nin sürekli takip ettiği konulardır. Milli güvenlik ve çıkarlarımızın minimum etkilenmesi temel önceliğimizdir. Yerelde Kocaeli ve Sakarya Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden biri. Bu bir anlamda avantajlı olurken bir anlamda da dezavantajlıdır. Buradan sizlere önemli bir haber vermek istiyorum. Daha öncesinde Adapazarı treni dediğimiz Adapazarı- İstanbul hattı vardı. Arifiye-Sapanca-İzmit- Gebze ve Pendik olarak karşılıklı toplam 4 sefer vardı. 10 Nisan itibariyle karşılıklı 8 sefer çıkacak. Başlangıç durağı ise Mithat paşa olacak. 10 Nisan itibariyle başlatılacak ve seferin sayıları arttırılacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun” dedi.