İşitme engellilere özel çalışma

Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi ile de devamlı koordineli olarak çalışan Yolcu İlişkileri Birimi, bir çok farklı noktadan gelen şikayetl ve taleplerle tek tek ilgileniliyor.

Mail, telefon, CİMER, sosyal medya ve dilekçe gibi birçok yerden gelen öneri, istek ve taleplere özenle çözüm bulan UlaşımPark, işitme engelli yolcuları için de Engelsiz İletişim Birimi kurdu. Kurulan Engelsiz İletişim Birimi ile de işitme engelli yolcuların talep etmeleri doğrultusunda kendileri ile görüntülü konuşma üzerinden iletişime geçiliyor. İletişime geçilen yolcunun ilk olarak talepleri alınıyor, sonra çözüme ulaştığında bilgi aktarımı yine görüntülü olarak aktarılıyor. Yolcular, 0262 325 23 05 numaralı telefondan, www.ulasimpark.com.tr adreslerinden veya UlaşımPark sosyal medya hesaplarından rahatlıkla iletişime geçebiliyor.

153 ÇAĞRI MERKEZİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 153 üzerinden gelen talepler koordineli bir şekilde değerlendiriliyor. 153 üzerinden UlaşımPark’a gelen öneri, şikâyet ya da talepler 153’e iletilerek koordineli bir şekilde yolcunun problemi minimum seviyede çözüme ulaştırılıyor. Engelli yolculara yönelik gerçekleştirilen bu çalışma ile birlikte engeller ortadan kalkıyor.



