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İskoliye Sanat Akademisi’nde Kayıtlar Başladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek için açılan İskoliye Sanat Akademisi’nde yeni dönem kayıtları başladı.

İskoliye Sanat Akademisi'nde Kayıtlar Başladı

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:17

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla gençlerin kültür sanatla tanışması ve ilçenin kültür sanat alanındaki eksikliğini gidermesi için hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde yeni dönem için Tiyatro ve Müzik Okulu kayıtları başladı.

9 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

Gelenekten Geleceğe sloganıyla hizmet veren ve büyük bir ilgi gören İskoliye Sanat Akademisi’nde derslere pandemi nedeniyle ara verilmişi. Normalleşmeyle birlikte yüz yüze derslerin yeniden başlayacağı İskoliye Sanat Akademisi’nde kayıtların yeniden başladığı belirtildi. Tiyatro, drama, bağlama, gitar, piyano, keman, ney ile Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu olmak üzere 9 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek derslere 8 yaş ve üzerindeki herkes başvurabilecek. Tarihi İskoliye Mektebi’nde gerçekleşecek olan kurslara kayıt için başvuruların da İskoliye Mektebi’ne yapılacağı belirtildi. Kurslar ve kayıt için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0262 745 75 90 numaralı telefonu arayarak bilgi alabileceği ifade edildi.

 









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