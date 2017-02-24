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İŞKUR Hizmet Noktası Hizmet Vermeye Başladı!

Kocaeli Sanayi Odası İŞKUR Hizmet Noktası Hizmet Vermeye Başladı.

İŞKUR Hizmet Noktası Hizmet Vermeye Başladı!

24 Şubat 2017 Cuma 13:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile TOBB arasında imzalanan protokol ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla  başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde İŞKUR Hizmet noktası oluşturularak oda üyelerine hizmet vermeye başladı.
Oluşturulan hizmet noktası, oda üyesi işverenlerin işgücü taleplerini alarak bu talepleri hızlı bir şekilde karşılama noktasında İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlar ile işverenler arasında bir köprü vazifesi görecek.
Hizmet noktasında görev yapacak olan İŞKUR İş ve Meslek danışmanları, işverenlere kurumun sunduğu hizmetler ve teşvikler hakkında bilgilendirme yapacak.

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