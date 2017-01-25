İŞKUR’a 97 bin 33 başvuru

Kocaeli Valiliği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik başkanlığında Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in yanı sıra daire müdürleri katılım sağladı.

97 BİN 33 BAŞVURU

Toplantıda sunum yapan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “2014 yılında kurumumuza başvuru yapanların sayısı 64 bin 307 iken 2016’da 97 bin 33’e yükseldi. Alınan açık iş sayısı ise 2014 yılında 50 bin 913 iken 2016’da bu sayı 73 bin 655’e yükseldi. İşe yerleştirme ise 18 bin 164’ten 29 bin 38’e çıktı. Kurumumuza kayıtlı işsiz sayısı 2014’te 69 bin 260 iken 2016’da 55 bin 112 oldu” açıklamalarında bulundu.

115 MİLYON TL İŞSİZLİK ÖDEMESİ

Devamında Yılmaz, “Yapılan toplam işsizlik başvurusu 2014’te 27 bin 630, 2016’da 47 bin 233. Reddedilen işsizlik başvurusu 2014’te 13 bin 303 iken 2016’da 29 bin 110’a yükselmiştir. Kabul edilen işsizlik başvurusu 2014’te 14 bin 327 iken 2016’da ise 18 bin 123’e yükselmiştir. Yapılan toplam işsizlik ödemeleri ise 2014’te 55 milyon 800 bin 311 TL iken 2016’da ise 115 milyon 513 bin 58 TL’ye yükselmiştir. Toplam işsizlik ödeneği alan kişi sayısı ise 13 bin 47’dir” dedi.