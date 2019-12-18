banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İŞKUR'dan 40. Engelli toplu iş görüşmesi

Gebze İŞKUR Şube Müdürlüğünün öncülüğünde 40.’sı düzenlenen ‘’Engelli Toplu İş Görüşmesine’’ ilgi yoğundu.

İŞKUR'dan 40. Engelli toplu iş görüşmesi

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:06

Gebze Organize Sanayiinde faaliyetine devam eden şirketlerin dışında, Gebze sınırları içinde faaliyetine devam eden orta ve büyük ölçekli 65 işyeri temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen görüşmede, firmalar işyerlerinde çalıştırılmak üzere engelli personel seçimi yaptılar.

347 engelli personel adayın katıldığı toplantı öncesi, işveren ve işveren temsilcileriyle bir araya gelen Gebze İŞKUR Şube Müdürü Nurullah Karataş; kanun gereği her 100 çalışana karşılık 3 engelli çalıştırılması zorunluluğunu bir sunum ile katılımcılarla paylaştı. Dezavantajlı grupların başında gelen engelli personellerin istihdam edilebilmesi için, var olan teşviklere dikkat çeken Karataş, Gebze’de faaliyet gösteren işyerleriyle her ay düzenlenecek olan toplu görüşme hakkında detay bilgileri de temsilcilerle ve engelli personel adaylarla paylaştı.

17.12.2019 tarihinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün Kapalı Spor Salonunda saat 09.30’da başlayan görüşmeler, en son engelli personel adayının işyeri temsilcileriyle mülakatı süresince devam etti.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GES-KART’ta Yeni Dönem Başladı! GES-KART’ta Yeni Dönem Başladı!
3 İLÇE İÇİNDE DARICA’DA VAR 3 İLÇE İÇİNDE DARICA’DA VAR
Tarihi binada çıkan yangın söndürüldü Tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
Gebze’nin köylerinde mıntıka temizliği Gebze’nin köylerinde mıntıka temizliği
Vapur seferleri normale döndü Vapur seferleri normale döndü
İndirimli Kocaelikart vize işlemlerinizi yaptırmayı unutmayın İndirimli Kocaelikart vize işlemlerinizi yaptırmayı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

GES-KART’ta Yeni Dönem Başladı!
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya konulan sosyal yardım amaçlı gıda kartı Ges-Kart artık; Gebze...

Haberi Oku