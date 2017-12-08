İslam dünyası Kudüs sınavında!

Tarihi günler yaşıyor, tarihe canlı şahitlik yapıyoruz. ABD'nin Kudüs açıklamasına dünya tepki gösteriyor. Ama korkarım bir kaç gün sonra bütün bunlar unutulacak.

İslam dünyası Kudüs gerçeğini unutmamalı. Yahudilerin hedefi Mescidi Aksa'yi yıkmak. İslamın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın altı İsrail'in açtığı tünellerle delik deşik edildi. Siyonistler tarafından yapılacak suni bir deprem bahanesi ile Mescidi Aksa yıkıldıktan sonra içinde Türkiye'nin de bulunduğu Nil’den Fırat'a Büyük İsrail Devleti kurulması için düğmeye basılacak.

Türkiye'deki Yahudi lobisi çoktan harekete geçti. ABD’nin açıklamasını önemsizleştirip kamuoyu oluşturuyor .

Unutmayalım ki Türkiye'deki Yahudi Lobisi, İsrail'deki Yahudi Lobisinden daha güçlü. 6 Aralık 2017 tarihinde tüm haber kanallarımız gelişmeleri son dakika ve flaş olarak verirken bazı TV kanallarının yayını gerçekten ibret vericiydi .

1994 yılında Kudüs’te belgesel çekerken, Türkiye'nin ilk Telaviv büyük elçisini ziyaret etmiştik. Büyük elçinin “Bu günkü işgaller askeri değil kültür sanat ve ekonomik alanda yapılıyor” sözleri hala kulaklarımda çınlıyor.

Bu gün Fırat havzası ve Urfa Harran ovasında İsrailli şirketler milyonlarca metrekare yer satın aldılar . Tarihi Kudüs Çarşısı'nda satılan tişört üzerinde şu yazı aradan 23 yıl geçmesine rağmen hala gözümün önünde. Ders ve ibret dolu işte o yazı

“Amerika korkma arkanda israil var”

TRUMP DÜNYAYI SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR

Amerikan derin devleti tarafından köşeye sıkıştırılan Trump, Yahudi lobisine sarılarak koltuğunu korumaya çalışıyor. Neoconların politikalarını hayata geçiren Trump, adeta 3.Dünya Savaşı’nın fitilini ateşliyor. Önce 7 İslam Ülkesini terörist oalrak görüp ABD’ya girmelerini yasaklayan, daha sonra Katar’ı teröre yardım eden ülke oalrak gösteren, Suudi Arabistan’ı taht kavgalarıyla karıştıran Trump’ın son adımı zırvalığında ötesinde. 3 İlahi din tarafından kutsal olarak kabul edilen, İslam’ın ilk Kıblegahı olan İsrail’in başkenti olarak Trump’ın bu çılgınlıkları korkarım ki dünyayı kan gölüne çevirecek. İslam ve Orta Doğu coğrafyasını birbirine katan Neoconlar, dünyanın altına dinamit koyuyor. Filistin’in bu süreçte yeniden intifada başlatması, Türkiye’nin devreye girerek İslam İş Birliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplantıya davet etmesi çok önemli gelişme. Bazı Avrupa Ülkelerinin de ABD’nin kararını tanımaması da olumlu bir gelişme olarak görülebilir. Başta Rusya, Fransa, gibi ülkelerin ABD’nin bu kararını tanımadığı yönünde ki açıklamalarına rağmen ne yazık ki Arap ülkelerinden herhangi bir ses çıkmış değil. En sert tepki her zaman olduğu gibi İslam’ın son kalesi, Sancaktarı Türkiye’den geldi. Dün sabah Yunanistan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk öncesi havalimanında yaptığı açıklama da “Kudüs, Müslümanların, Hıristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar. Şu anda sayın Trump'ın bu açıklamaları mikser görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil. Çarşamba günü İİT dönem başkanı olarak tüm üyeleri İstanbul'da toparlayacağız. Bunun yanında telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Papa ile de görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam ya da yarın sabah görüşeceğim. Onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin ile de görüşmemi yapacağım.”dedi.

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra Türkiye’de bir çok sivil toplum kuruluşu harekete geçti. STK’lar bugün her il ve ilçede Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapacaklarını ve karara tepki göstereceklerini açıkladılar.

İSRAİL HAREKETE GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdığını açıklamıştı. Bunun ardından İsrail hükümeti harekete geçti.Ordudan yapılan açıklamada, "Genelkurmay düzeyinde yapılan durum değerlendirmesi neticesinde Yahudiye ve Samara'daki (Batı Şeria) askeri varlığı güçlendirmek için buraya ek taburlar gönderilmesi ve buna ilaveten gözetleme ve koruma sistemleri kurulması kararlaştırıldı. Muhtemel gelişmelere hazır olması için askerlere talimat verildi." ifadesine yer verildi.

Evet bütün dünya şu anda Kudüs meselesiyle kavruluyor. Unutmayalım ki Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam Ülkeleri bir araya gelmeli ve Kudüs’ de ki ABD-İsrail oyunlarına izin vermemelidir.

Hedef Mescidi Aksa'yı yıkmak, Büyük İsrail devletini kurmak.