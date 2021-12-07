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İslam Dünyası Kudüs Sınavında

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 4 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

İslam Dünyası Kudüs Sınavında

07 Aralık 2021 Salı 10:05


Hedef Mescidi Aksa'yı yıkmak büyük İsrail devletini kurmak.
Tarihi günler yaşıyor, tarihe canlı şahitlik yapıyoruz. ABD'nin Kudüs açıklamasına dünyanın tepki gösteriyor. Ama korkarım bir kaç gün sonra bütün bunlar unutulacak.
İslam dünyası Kudüs gerçeğini unutmamalı. Yahudilerin hedefi Mescidi Aksa'yi yıkmak. İslamın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın altı İsrail'in açtığı tünellerle delik deşik edildi. Siyonistler tarafından yapılacak suni bir deprem bahanesi ile Mescidi Aksa yıkıldıktan sonra içinde Türkiye'nin de bulunduğu Nil’den Fırat'a Büyük İsrail Devleti kurulması için düğmeye basılacak
Türkiye'deki Yahudi lobisi çoktan harekete geçti . ABD’nin açıklamasını önemsizleştirip kamuoyu oluşturuyor .
Unutmayalım ki Türkiye'deki Yahudi Lobisi İsrail'deki Yahudi Lobisinden daha güçlü. Dün gece yani 6 Aralık 2017 tarihinde tüm haber kanallarımız gelişmeleri son dakika ve flaş flaş olarak verirken bazı tv kanallarının yayını gerçekten ibret vericiydi
1994 yılında Kudüs’te belgesel çekerken Türkiye'nin ilk Tel Aviv büyük elçisini ziyaret etmiştik. Büyük elçinin “Bugünkü işgaller askeri değil kültür sanat ve ekonomik alanda yapılıyor” sözleri hala kulaklarımda çınlıyor.
Bugün Fırat havzası ve Urfa Harran ovasında İsrailli şirketler milyonlarca metrekare yer satın aldılar .
Tarihi Kudüs Çarşısı'nda satılan tişört üzerinde şu yazı aradan 23 yıl geçmesine rağmen hala gözümün önünde. Ders ve ibret dolu işte o yazı
“Amerika korkma arkanda israil var”
Amerikan derin devleti tarafından köşeye sıkıştırılan Trump, Yahudi lobisine sarılarak koltuğunu korumaya çalışıyor.















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