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İşler Ailesi Büyükşehir’in Yardımıyla Köylerine Döndü

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan İşler ailesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Köye Dönüş’ projesiyle memleketlerine döndü.

İşler Ailesi Büyükşehir'in Yardımıyla Köylerine Döndü

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Köye Dönüş’ projesiyle memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Çayırova’da ikamet eden İşler ailesi de sunulan imkânla Hatay’daki köylerine Büyükşehir’in projesiyle döndü.

 

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ

Beş yıldır Çayırova ilçesinde ikamet eden İşler ailesi, maddi sorunlar nedeniyle memleketlerine dönmek istedi. Ekonomik durumu memleketlerine dönmeye yetmeyen aile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Köye Dönüş” projesine başvuru yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilen başvuruya olumlu sonuç verildi.

 

NAKLİYE YARDIMI

İşler ailesi için Büyükşehir Belediyesi ‘Köye Dönüş’ projesi kapsamında nakliye hizmeti desteği verildi. İşler ailesi Büyükşehir’in yardımıyla Hatay’daki köylerine döndü. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Mahmut İşler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

 

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Çocuklarının iş durumu nedeniyle 2015’te Hatay’dan Kocaeli’ye taşındıklarını belirten İşler; “Bir oğlumuz uzmandı. Görevdeyken vuruldu. Buna rağmen devam etmek istedi ama psikolojik nedenlerle görevinden ayrıldı. Antalya’da yeni bir işe başladı. Diğer oğlum askere gidecek. Eşimle baş başa kaldık. Kirayı karşılamaya zorlanıyorduk. Hatay’da akrabalar var, istemeyerek de olsa gitmek zorunda kaldık. Gitmek için bile durumumuz yoktu. Allah devletimizden razı olsun. Büyükşehir Belediyemizin sayesinde memleketimize dönüyoruz. Allah aracı olan herkesten razı olsun” dedi.

 

BİLGİ İÇİN 153

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Köye Dönüş” projesinden faydalanmak isteyenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Alo 153 Çağrı Merkezi’ni arayabilirler.

 














 

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